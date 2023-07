Aubameyang zostanie piłkarzem Marsylii

Zeszły sezon Marsylia zakończyła na trzecim miejscu. Co daje im prawo, w udziale w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Z tego właśnie powodu, francuska drużyna potrzebowała wzmocnienia w linii ataku. Jak informuje Fabrizio Romano, do klubu z Ligue 1 dołączy Pierre-Emerick Aubameyang.

Olympique Marsylia wzmacnia się przed eliminacjami do Ligi Mistrzów

Poprzedni sezon Olympique Marsylia grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rywalami zespołu z Francji byli: Tottenham, Eintracht Frankfurt oraz Sporting Lizbona. Marsylia odpadła z grupy zajmując ostatnie miejsce. W nadchodzących rozgrywkach Marsylia, jeżeli zakwalifikuje się do Champions League, zapewne będzie chciała wypaść lepiej.

Klub do tej pory sprowadził czterech zawodników. Byli to: Ruslan Malinovkyi z Atalanty, Amine Harit z Schalke, Renan Lodi oraz Geoffrey Kondogbia z Atletico. Po wzmocnieniu pomocy i uzupełnieniu lewej obrony, nadszedł czas na atak. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang trafi na Stade Velodrome z Chelsea. Klub z Premier League pozwala odejść Gabończykowi za darmo. Jeszcze dziś Aubameyang dołączy na obóz Olympique, by jutro przejść wymagane testy medyczne i dokonać wszelkich formalności.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵 Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026. Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday. Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

Czy Aubameyang trafia do Marsylii, czy wejdzie na swój najwyższy poziom?

Aubameyang dał się poznać w Saint-Etienne. Dla klubu z Ligue 1, wystąpił w 87 meczach i strzelił 37 goli. Jego najlepszy czas w karierze miał miejsce w Borussii Dortmund. Do Niemiec trafił, latem 2013 roku za 13 milionów funtów. W Bundeslidze imponował skutecznością i był następcą Roberta Lewandowskiego, gdy ten przeniósł się z Borussii do Bayernu. W każdym sezonie spędzonym na Signal Iduna Park, Abua walczył z Lewandowskim o miano króla strzelców. W sezonie 2016/17, nawet mu się to udało. Gabończyk strzelił w Bundeslidze w tamtym sezonie 31 bramek, wyprzedzając polaka o 1 trafienie.

Następnie w 2018 roku za 63,75 milionów euro przeszedł do Arsenalu. Również w Anglii został królem strzelców w sezonie 2018/19. Strzelił wówczas 22 gole. Po przygodzie z Arsenalem trafił do Barcelony i Chelsea, gdzie już nie imponował tak formą, jak w poprzednich klubach. Transfer Aubameyanga do Marsylii jest jego ostatnią szansą na złapanie wiatru w żagle. Gabończyk ma już 34 lata.

Fot. PressFocus