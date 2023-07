Joao Felix chce grać dla Barcelony

Joao Felix udzielił niedawno szokującego wywiadu. Przyznał w nim, że jego marzeniem jest dla FC Barcelony. Media podają, że Atletico Madryt dało zielone światło na ten transfer.

Szokujący wywiad Felixa, będzie grał w Barcelonie?

Joao Felix ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea, ale The Blues nie zdecydowali się na definitywne transfer Portugalczyka. Były zawodnik Benfiki wrócił do Atletico, w którym nie ma dla niego miejsca. Z pewnością dysponuje sporymi umiejętnościami, ale nie jest w planach Diego Simeone, który od każdego z piłkarzy wymaga angażowania się w grę defensywną, a Felixowi za każdym razem przychodziło to z trudem.

Joao Felix w niedawno przeprowadzonym wywiadzie przyznał, że marzy o grze dla Barcelony. Duma Katalonii nie stoi jednak najlepiej finansowo, dlatego media spodziewają się wypożyczenia z opcją wykupu. Atletico Madryt miało dać zielone światło na ten transfer.

Felix zawiódł

Atletico Madryt wiązało spore nadzieje z Joao Felixem. Portugalczyk został kupiony z Benfiki za 127 milionów euro. Portugalczyk miał dobre momenty, ale nie był w stanie ustabilizować formy. Nie pasował Diego Simeone, który od każdego wymaga dużego zaangażowania w grę defensywną. Felix w swoim najlepszym sezonie w lidze strzelił osiem bramek i zanotował cztery asysty w 24 meczach. Choć kilkukrotnie pokazał, że ma niesamowity talent, to rzadko zdarzały się Felixowi serie dobrych spotkań.

Fot. Pressfocus