Jordi Alba znów zagra z Leo Messim!

Jordi Albo znowu zagra z Leo Messim oraz Sergio Busquetsem. Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, hiszpański obrońca trafi do Interu Miami.

David Beckham, który jest prezydentem Interu Miami, stawia na promocje medialną klubu. Najlepszą drogą jest ściągniecie znanych nazwisk piłkarskich. Były piłkarz między innymi Realu Madryt, czyni to w najlepszy możliwy sposób. Tego lata Inter Miami sprowadził już dwie legendy Barcelony, Leo Messiego i Sergio Busquetsa.

Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, do grona znajomych z czasów wspólnej gry w La Liga dołączy – Jordi Alba. Pozostaję tylko dopiąć ostatnie szczegóły, a sam transfer zostanie ogłoszony już niedługo. 34-latek nie przedłużył kontraktu z Barcą i od 1 lipca pozostawał wolnym zawodnikiem. Teraz podpisze kontrakt z Interem Miami. Warto dodać, że klub zajmuje ostatnie, osiemnaste miejsce w tabeli w konferencji wschodniej w lidze MLS. Trzej panowie będą mieli zatem ciężkie zadanie aby wskoczyć z Interem na sam szczyt.

