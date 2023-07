Bukmacherzy już wiedzą kto zostanie mistrzem Serie A

19 sierpnia rozpocznie się Serie A. Liga włoska zaskoczyła w poprzednim sezonie i we wszystkich rozgrywkach europejskich pucharów miała swojego przedstawiciela w finale. Scudetto bronić będzie za to Napoli. Kto jest faworytem do bycia nowym mistrzem?

Inter z największymi szansami na wygranie Serie A

Według kursów bukmacherów, to właśnie Inter ma największe szanse na zdobycie Scudetto w tym sezonie. Nerazzurri w drugiej połowie sezonu grali bardzo dobrze, a Simone Inzaghi zachował swoją posadę, mimo katastrofalnych prognoz. Inter dokonał bardzo dobrych transferów. Do klubu przyszli Marcus Thuram, Davide Frattesi, Juan Cuadrado i obiecujący Bisseck Yann Aurel. Ponadto mówi się, że do klubu ma przyjść nowy napastnik, który uzupełni lukę po Lukaku.

Z szansami Napoli, Juventus i Milan, a potem długo nikt

BETFAN spodziewa się, że groźne będzie także Napoli. Obrońcy tytułu pod koniec kampanii złapali zadyszkę, ale mieli bardzo dużą przewagę. Juventus jest w kryzysie, ale według analityków, jest trzecią drużyną z największymi szansami na mistrzostwo. Stara Dama szuka oszczędności, a po odjęciu punktów nie zagra w Lidze Mistrzów, co nie ułatwia jej dokonywania transferów. Natomiast kurs na to, że Milan sięgnie po Scudetto wynosi 6.70.

