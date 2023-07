Rijad Mahrez opuści Manchester City

Arabia Saudyjska się nie zatrzymuje. Tego lata to właśnie ta liga stała się najpopularniejszym kierunkiem. Jak podają media kolejnym zawodnikiem, który zasili szeregi Saudi Pro League jest Riyad Mahrez z Manchesteru City.

Beniaminek Saudi Pro Legue ściąga gwiazdy Premier League

Al Ahli od nowego sezonu będzie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. Świeżo upieczony beniaminek ściągnął z Europy już Roberto Firmino z Liverpoolu oraz Eduarda Mendiego z Chelsea. Według informacji podanych przez media, na celowniku Al Ahli znalazła się kolejna gwiazda Premier League – Riyhad Mahrez. Aktualny mistrz Anglii na transakcji ma zarobić 30 milionów euro plus, 5 milionów euro w postaci bonusów.

🚨 BREAKING 🚨 Al Ahli reach an agreement to sign Riyad Mahrez in a deal worth €30m + €5m in add ons from Manchester City 🔜 Medical expected to take place tomorrow pic.twitter.com/G8KIUKxIg5 — Football Daily (@footballdaily) July 19, 2023

Mahrez w Premier League wygrał wszystko

Mahrez w 2014 roku trafił do Leicester City. Był jedną z pierwszoplanowych postaci w słynnym sezonie niespodziance, kiedy Leicester nieoczekiwanie zdobył mistrzostwo Anglii. Był to sezon 2015/16. Świetna postawa w drużynie Lisów, zaowocowała transferem w 2018 roku do Manchesteru City, za kwotę 67,8 milionów euro. 32-letni Algierczyk z Obywatelami zdobył, 4 razy Mistrzostwo Anglii, 2 razy Puchar Anglii, 3 Puchar Ligi Angielskiej oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Mahrez może pochwalić się także indywidualnym osiągnięciem, a mianowicie za czasów gry w Leicester, w mistrzowskim sezonie został zawodnikiem roku Premier League.

Fot. PressFocus