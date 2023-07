Lechia przekonała Luisa Fernandeza solidną gażą

Lechia Gdańsk kilka dni temu mogła pochwalić się solidnym wzmocnieniem. Zatrudniła najlepszego zawodnika 1. ligi – Luisa Fernandeza. Wygrała walkę z klubami Ekstraklasy, a piłkarza przekonała wysoką pensją.

Luis Fernandez został niedawno ogłoszony jako nowy zawodnik Lechii Gdańsk. Hiszpan był najlepszym piłkarzem 1. ligi i interesowało się nim wiele klubów z Ekstraklasy, na czele z Rakowem Częstochowa. Lechia Gdańsk przekonała jednak Fernandeza wysokimi zarobkami. Jak donosi Krzysztof Marciniak, Luis podpisał kontrakt na mocy którego będzie zarabiał aż 150 tysięcy złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że Lechia gra w 1. lidze, jest to bardzo atrakcyjna oferta.

Dobrze poinformowane wróble ćwierkają, że Luis Fernandez w Lechii może liczyć na 150 tys. zł miesięcznie. To przekonało go do przeprowadzki nad morze, bo miał też oferty z Ekstraklasy, ale nie tak atrakcyjne finansowo.

