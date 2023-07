Oficjalnie: Sonny Kittel piłkarzem Rakowa

Raków Częstochowa nie przestaje się wzmacniać. Medaliki w czwartek pochwaliły się sprowadzeniem Sonny’ego Kittela. Niemiec dołączył do mistrza Polski na zasadzie wolnego transferu.

Sonny Kittel oficjalnie zawodnikiem Rakowa

Sonny Kittel w czwartkowy poranek został oficjalnie ogłoszony przez Raków Częstochowa. Niemiec od kilku sezonów był wyróżniającą się postacią w 2. Bundeslidze. Hamburger nie zdecydował się jednak na przedłużenie kontraktu z Kittelem i Niemiec miał trafić albo do innego zespołu z 2. Bundesligi albo do którejś z drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech, walczącej w dolnych rejonach tabeli. Sytuację wykorzystał jednak Raków Częstochowa. Mistrz Polski podpisał z 30-latkiem umowę do 30 czerwca 2026 roku.

Miała być reprezentacja Polski, jest mistrz Polski

Sonny Kittel z pewnością jest kojarzony przez wielu polskich kibiców. Gdy świetnie spisywał się w 2. Bundeslidze, to łączony był z reprezentacją Polski. W 2017 roku miał zostać włączony do kadry ze względu na śląskie pochodzenie, a pomocnik zna język polski. Sprawa nie została jednak domknięta i Sonny nigdy nie zadebiutował w naszej kadrze.

Wychowanek Eintrachtu Frankfurt od sezonu 2019/2020 reprezentował Hamburger SV. W swoim najlepszej kampanii dla tego klubu, strzelił 9 bramek w lidze i dorzucił do tego 19 asyst.

Czy Sonny Kittel będzie mógł zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Sonny Kittel zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów w dwumeczu z Qarabagiem. Termin przesłania dokumentów mija w czwartek o północy, dlatego Medaliki nie będą miały problemu, aby zgłosić swój nowy transfer do rozgrywek.

Fot. rakow.com