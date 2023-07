Nieoficjalnie: Harvey Barnes zawodnikiem Newcastle

Harvey Barnes wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony zawodnikiem Newcastle. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano. Sroki mają zapłacić za Anglika około 44 miliony euro.

Harvey Barnes według medialnych doniesień wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany przez Newcastle. Leicester spadło do Championship, a więc trudno byłoby Lisom zatrzymać największe gwiazdy, które mają oferty z drużyn z Premier League. Za transfer Harvey’a Barnesa Newcastle ma zapłacić około 44 miliony euro. Zakontraktowanie Anglika może sprawić, że Saint-Maximin może wkrótce przenieść się do Al Ahli.

Newcastle are set to sign Harvey Barnes on permanent deal from Leicester, here we go! ⚪️⚫️ #NUFC

Deal sealed on £38/39m package and personal terms are also agreed now.

Barnes wants Newcastle and deal will be completed soon.

🇸🇦 Saint-Maximin, now closer to Al Ahli move. pic.twitter.com/myPkmvwiMy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023