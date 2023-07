Kamil Grabara na liście życzeń Bayernu Monachium

W Bayernie Monachium szykuje się roszada w bramce. Manuel Neuer coraz bardziej zbliża się do końca swojej kariery. Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk, zastępcą niemieckiego bramkarza może zostać Kamil Grabara.

Kamil Grabara ma zastąpić Manuela Neuera w Bayernie Monachium

Bayer Monachium szuka następcy Manuela Neuera. Były zawodnik Schalke gra dla Bayernu już 12 lat. Bramkarz dobija do końca swej kariery. Ma 37 lat oraz w ostatnich sezonach, coraz częściej jest trapiony przez kontuzje. Według informacji podanej przez Tomasza Włodarczyka, jedną z opcji jaką ma w sowich planach Bayern, jest Polak – Kamil Grabara. 24-letni golkiper rozegrał w Kopenhadze dwa świetne sezony, zdobywając w tym czasie mistrzostwo Danii oraz krajowy puchar. Oprócz Grabary, mistrzowie Niemiec obserwuja jeszcze zawodnika Valencii – Giorgiego Mamardaszwiliego. 22-letni Mamardaszwili był jednym z jaśniejszych punktów w słabym sezonie Nietoperzy. Portal transfermarkt wycenia Gruzina na 25 milionów euro. Grabara byłby zatem tańszą opcją ponieważ, Polak wyceniany jest na 5 milionów euro. Który z zawodników by nie trafił do Bawarczyków, na początku musiałby się liczyć z rolą rezerwowego. Do czasu, aż butów na kółek nie odwiesi Manuel Neuer.

🗣️ @wlodar85 w Oknie Transferowym: – Kamil Grabara jest rozważany przez Bayern jako jedna z opcji transferowych. Bawarczycy rozglądają się za golkiperem, który w najbliższej przyszłości miałby zastąpić Manuela Neuera. Polak jest wśród kandydatów. https://t.co/2K0Bcve2GQ — Meczyki.pl (@Meczykipl) July 20, 2023

Nadeszła już pora na topowy zespół dla Grabary?

Kamil Grabara swoją przygodę z piłką rozpoczął w Ruchu Chorzów. W wieku 17-lat przeniósł się do Liverpoolu. Dla The Reds rozgrywał mecze w drużynach młodzieżowych. W 2019 roku Liverpool zdecydował się na wypożyczenie Polaka do Aarhus, w celu zdobycia doświadczenia. Dla duńskiego zespołu zagrał 45 meczów. Następnie cały sezon na wypożyczeniu spędził w Huddersfield, gdzie wystąpił w 28 spotkaniach. Dobra gra w Danii sprawiła, że Grabarą zainteresowała się Kopenhaga. W 2021 roku za 3,5 milionów euro trafił z Liverpoolu do duńskiego klubu. Gdzie gra dotychczas. W reprezentacji Polski, bramkarz wystąpił w jednym spotkaniu przeciwko Walii.

Fot. PressFocus