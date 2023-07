Legia Warszawa vs ŁKS Łódź – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.05 Legia Warszawa vs ŁKS Łódź Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Dopiero kończyliśmy sezon 2022/2023 w Ekstraklasie i Raków Częstochowa sięgał po pierwszy historyczny tytuł Mistrza Polski. A w sobotę już zainaugurowaliśmy nowy meczem o Superpuchar Polski, gdzie Legia po karnych pokonała aktualnego Mistrza na ich terenie i kolejny puchar powędrował do ich gabloty. W piątkowy wieczór w stolicy przy ulicy Łazienkowskiej o godzinie: 20:30 Legionistów czeka naprawdę trudne zadanie, bo będą podejmować beniaminka i zwycięzce 1. ligi – ŁKS Łódź. Czy pójdę na łatwiznę i obstawię pewne zwycięstwo podopiecznych Kosty Runjaicia? O tym przeczytacie w poniższym artykule, zapraszam do lektury!

Legia Warszawa vs ŁKS Łódź – typy bukmacherskie

Tak jak wyżej wspomniałem drużyna z Warszawy udanie rozpoczęła nowy sezon i sięgnęła po Superpuchar, gdzie utarła nosa drużynie z Częstochowy na ich stadionie. Wicemistrzostwo nie było ich celem i czują spory niedosyt, dlatego jasne jest, że za wszelką cenę będą chcieli wrócić na szczyt. W 2022/2023 Legioniści jako jedyni byli niepokonani na własnym stadionie w lidze z bilansem 12-5-0, ale mieli także problem z zachowaniem czystego konta, bo tracili średnio 1,00 bramkę na spotkanie. A największe jak można zauważyć z zespołami z dolnych rejonów tabeli, bo tracili sporo. Legia przy teoretycznie słabszych przeciwnikach za bardzo się odkrywa i to przekłada się na błędy i między innymi szybkie kontry. Przekonali się o tym między innymi Miedź, Lechia, Korona, Jagiellonia czy Śląsk. Początki sezonu są zawsze trudne, ciężko złapać odpowiedni rytm, wkrada się dekoncentracja. Gospodarze muszą znowu pogodzić pojedynki ligowe z europejskimi pucharami, a to w ostatnich latach kompletnie im się nie udaje. A za tydzień czeka ich pierwsze spotkanie w 1. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko Ordabasy i czeka ich daleka podróż do Kazachstanu.

I tutaj naprawdę otwiera się szansa dla drużyny z Łodzi. ŁKS moim zdaniem nie będzie żadnym chłopcem do bicia i mocno zakręci się w środkowej części tabeli. Beniaminki często mają to do siebie, że grają na początku bez jakiejkolwiek presji i są bardzo mocno zmotywowane. A podopieczni Kazimierza Moskala weszli do Ekstraklasy z przytupem i dokonali naprawdę kilku ciekawych transferów. ŁKS w 1. lidze w zeszłym sezonie strzeliło 58 bramek, pod tym względem lepsza była tylko Wisła Kraków. Uważam, że tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie: obie drużyny strzelą gola po kursie 2.05.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa vs ŁKS Łódź

Legia w meczach kontrolnych prezentowała się całkiem dobrze, bo wygrała wszystkie cztery spotkania kontrolne, a grali między innymi z Karabachem czy RB Salzburg. Drużyna z Łodzi też dobrze sobie radziła, ale jedno spotkanie zremisowała i przegrała. Ostatni pojedynek między tymi zespołami miał miejsce w lutym 2021 roku w 1/8 Pucharu Polski, gdzie po bardzo zaciętym spotkaniu Legia wygrała z ŁKS-em 3:2. Jeśli chodzi o Ekstraklasę to grali w sezonie 19/20 i wtedy dwukrotnie górą była stołeczna drużyna – wygrywali 3:2 i 3:1, także zespół z Łodzi zawsze jest w stanie odgryźć się Legionistom. Przed sezonem beniaminka wzmocnił między innymi: Michał Mokrzycki z Wisły Płock czy Dani Ramirez z Zulte Waregem. Ja jestem przekonany, że w tym meczu nie mozolnej gry i goście postawią wysoko poprzeczkę swojemu przeciwnikowi.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa vs ŁKS Łódź

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa, gdzie za ich wygraną najlepiej płaci Betclic – 1.37. Za zwycięstwo ŁKS-u Betcris – 8.70.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana ŁKS-u Betfan 1.35 5.20 7.70 Betcris 1.35 5.20 8.70 Betclic 1.37 5.00 8.20

Gdzie obstawiać Legia Warszawa vs ŁKS Łódź

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa vs ŁKS Łódź

Spotkanie będzie można obejrzeć na Canal+Sport. Relacje i wynik będzie można śledzić również na stronie i aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+Sport Canal+Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus