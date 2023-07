Moussa Diaby zagra w Aston Villi

Aston Villa zagra w Lidze Konferencji w nadchodzącym sezonie. Klub z Villa Park jak do tej pory wzmocnił się Pau Torresem oraz Yourim Tielemansem. Po defensywnych wzmocnieniach Villa postanowiła wzmocnić atak, a konkretnie skrzydło. Jak informuje Fabrizio Romano do Aston Villi dołączy Moussa Diaby.

Aston Villa po przyjsciu Unaia Emeriego na stanowisko managera, rozwinęła się. Na końcu poprzedniej edycji Premier League, Lwy zajęły siódme miejsce. Dzięki czemu zagrają w Lidze Konferencji. Klub potrzebuje wzmocnień. Jak na razie do klubu dołączył za 33 miliony euro obrońca, Pau Torres z Villarreal oraz defensywny pomocnik, Youri Tielemans. W przypadku Belga, Villa wykorzystała sytuacje, podpisując piłkarza jako wolnego zawodnika. Poprzedni klub pomocnika, Leicester spadł z Premier League, a sam zawodnik nie przedłużył kontraktu ze spadkowiczem. O względy 26-letniego pomocnika zabiegały innego kluby ligi angielskiej, piłkarz jednak wybrał ofertę z Aston Villi. Teraz by wzmocnić drużynę, Lwy zdecydowały się na zakup Moussa Diabiego. Diaby to 24-letni skrzydłowy, który dysponuję doskonałym dryblingiem oraz jest bardzo szybki. Jak informuje Fabrizio Romano, Francuz trafi do Villi z Bayeru Leverkusen za 50 milionów euro. Warto dodać, że Diaby odrzucił ofertę saudyjskiego Al Nassr.

Moussa Diaby to Aston Villa, here we go! French winger has just said yes to Villa, he wants to join Unai Emery’s project — PL football as priority. 🟣🔵🇫🇷 #AVFC

Villa will pay fee in excess of €50m to Leverkusen for Diaby.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023