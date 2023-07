Warta Poznań vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Warta Poznań vs Pogoń Szczecin Powyżej 6.5 celnych strzałów TAK Obstaw

W końcu wraca najlepsza liga świata! Czas na inaugurację rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Już w piątkowy wieczór zobaczymy dwa pierwsze spotkania w nachodzącej kampanii. Warta Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin, natomiast warszawska Legia podejmie na własnym stadionie ŁKS Łódź. Spotkania zapowiadają się emocjonująco, a wyniki mogą zaskoczyć nas wszystkich. Zapraszam do bukmacherskiej analizy pierwszego z tych pojedynków. Obok powrotu najwyższego polskiego poziomu rozgrywek nie można przejść obojętnie.



Warta Poznań vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Na ten dzień czekali wszyscy fani polskiej piłki. Przerwa między jednym, a drugim sezonem w Ekstraklasie nie trwa zbyt długo, ale to na pewno trudny okres dla wszystkich kibiców, którzy cenią sobie oglądanie ukochanej drużyny na trybunach. Na sam początek dostajemy bardzo wyrównany mecz, w którym nie zdziwi praktycznie żaden rezultat.

Pogoń przyjeżdża do Poznania w roli faworyta, choć w tak wyrównanej lidze definicja tego słowa nie jest jednoznaczna. Polska liga to rozgrywki, w których dzieją się rzeczy nieprzewidywalne i wygrane underdogów zdarzają się tutaj na porządku dziennym. Ewentualna wygrana Warty nie będzie zatem wielką sensacją.

To pierwszy mecz sezonu, ale obie ekipy są dość ofensywnie usposobione i myślę, że od początku zagrają odważnie. Wrzucamy na nasz kupon zakład na statystyki, co do tej pory szło nam bardzo przyzwoicie. Minimum siedem celnych strzałów w meczu po kursie @1.85 brzmi atrakcyjnie i to właśnie to zdarzenie wybieramy z oferty legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Warta Poznań vs Pogoń Szczecin

Warta Poznań to klub, który już na dobre zadomowił się w polskiej Ekstraklasie i pewnie ma wielu sympatyków przed telewizorami w każdy weekend. Trudno nie kibicować klubowi, który jest swego rodzaju młodszym bratem uznanej marki na piłkarskiej mapie, a mimo to, zachowuje przyzwoity poziom sportowy i nie walczy rozpaczliwie tylko o utrzymanie. W przerwie między sezonami doszło w Poznaniu do kilku zmian kadrowych, ale Dawid Szulczek na pewno ma pomysł jak to wszystko poukładać taktycznie.



Pogoń oprócz gry na krajowym podwórku, gra również na froncie europejskim. Czy to będzie trudne do pogodzenia? Z pewnością tak. Nie od dziś wiadomo, że polskie drużyny mają z tym niemały problem. Mimo wszystko Portowcy to w dalszym ciągu solidny zespół, który znowu może bić się o najwyższe cele.

Bilans ostatnich bezpośrednich pojedynków tych ekip nie wygląda korzystnie dla gospodarzy dzisiejszego pojedynku. Pogoń wygrała z Wartą ostatnie cztery mecze, w żadnym z nich nie pozostawiając im złudzeń. Jak widać, mają bardzo skuteczny patent na piłkarzy z Wielkopolski.



Kursy bukmacherskie Warta Poznań vs Pogoń Szczecin

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to Portowcy podejdą do tego pojedynku w roli faworyta.



Bukmacher Wygrana Warty Remis Wygrana Pogoni Betfan 3.45 3.35 2.12 Betcris 3.65 3.47 2.05 Betclic 3.65 3.60 2.10

Gdzie obstawiać Warta Poznań vs Pogoń Szczecin

Inaugurację polskiej PKO BP Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Warta Poznań vs Pogoń Szczecin

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanałach Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

