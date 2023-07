Neymar zostanie w Paris Saint-Germain

Neymar jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale przez specyficzne relacje z PSG, co okienko transferowe wałkowany jest temat przenosin Brazylijczyka. W niedawno udzielonym wywiadzie przyznał, że nigdzie się nie rusza.

Neymar chce wypełnić kontrakt

W związku ze skomplikowanymi relacjami między Neymarem, a PSG i klubem, ponownie pojawił się temat transferu Brazylijczyka. Jego pensja skutecznie odstrasza większość klubów. Neymar w niedawno udzielonym wywiadzie przyznał jednak, że nigdzie się nie rusza i zamierza wypełnić kontrakt z PSG. Neymar odniósł się też do konfliktu z kibicami. Brazylijczyk powiedział: „Będę w PSG w przyszłym sezonie, nawet jeśli kibice nie żywią do mnie żadnej miłości. Będę tam, z miłością lub bez niej.”

Niespełnione oczekiwania i zmarnowany potencjał

Neymar w 2017 roku przeniósł się z Barcelony do PSG za 222 miliony euro. Jest to najdroższy transfer w historii, a paryżanie aktywowali wówczas klauzulę Brazylijczyka. Neymar chciał wyjść z cienia Messiego, miał być gwiazdą PSG i wykorzystać swój potencjał. Z pewnością miał predyspozycje, aby być najlepszym piłkarzem na świecie i choć wielokrotnie nawiązywał do światowej czołówki, to nigdy nie był jej liderem. Neymarowi za bardzo udzielał się brazylijski styl życia, a dodatkowo miał pecha do kontuzji, które przytrafiały mu się w każdym sezonie. Najlepszą kampanią Neymara była ta, w której trafił do PSG. W 20 meczach ligowych strzelił wówczas 19 bramek i zanotował aż 13 asyst.

Fot. Pressfocus