Górnik Zabrze vs Radomiak Radom – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.16 Górnik Zabrze vs Radomiak Radom Wygrana Górnika Zabrze 1 Obstaw

Nie żadna Premier League czy niemiecka Bundesliga, dzisiaj historyczny moment, bo do gry na pełnych obrotach wraca polska Ekstraklasa, czyli liga prawdziwego konesera. W ostatnich sezonach doszukiwano się tylko dwóch faworytów do tytułu, teraz poza Legią i Lechem śmiało można mówić o Rakowie Częstochowa, a po cichu gdzieś za plecami czai się Pogoń Szczecin. Dlatego jedno jest pewne: emocji nie zabraknie w żadnej części rundy – jesienna czy wiosenna. My dzisiaj skupimy się na meczu Górnika Zabrze przeciwko Radomiakowi Radom, który zostanie rozegrany w niedzielę 23 lipca o godzinie: 15:00 przy ulicy Roosevelta. Czy moim zdaniem inauguracja sezonu 2023/2024 będzie udana w Zabrzu? Zapraszam do lektury!

Tylko w ten weekend – FREEBET 300 zł dla nowych graczy u legalnego, polskiego buka Betfan

Kliknij i sprawdź szczegóły promocji ➡ https://futbolnews.pl/freebet-300



Górnik Zabrze vs Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Drużyna Jana Urbana finisz poprzedniego sezonu miała naprawdę piorunujący, bo od 27. kolejki do 34. kolejki nie przegrali żadnego spotkania, odnieśli 6 zwycięstw i 2 remisy. Dzięki temu zakończyli zmagania na wysokiej 6. pozycji, chociaż przed tą niesamowitą serią znajdowali się w dolnej części tabeli i byli wplątani w walkę o utrzymanie. I takiego początku nowego rozdania życzyliby sobie wszyscy w Zabrzu, bo efekt Podolskiego zrobił swoje, do tego piękny obiekt, a Górnik po takiej końcówce stać na walkę o czołówkę. Gospodarze mogą kontynuować piękną serię pięciu spotkań bez porażki na własnym obiekcie, którą napoczęli 17. marca w meczu przeciwko Wiśle Płock. Zatrudnienie Jana Urbana, kilka ruchów transferowych sprawiło, że ta drużyna notuje znaczny progres.

Radomiak w meczach przedsezonowych spisywał się kiepsko, chociaż wiem że one nie są żadnym wyznacznikiem. Rozegrali cztery kontrolne mecze i wszystkie przegrali: 1:4 z Omonią, 0:1 z Zagłębiem Sosnowiec, 0:1 z GKS Tychy, 1:2 z Jagiellonią Białystok. Dzięki niezłemu finiszowi: 3 wygrane w 5 spotkaniach zajęli 10. pozycję, chociaż przed tymi meczami również byli uwikłani w walkę o utrzymanie. Poza Rafałem Wolskim, który na pewno będzie wzmocnieniem drużyny, Helder Sa czy Edi Semedo większych ruchów transferowych nie było. Budowanie nowego zespołu oparte jest na młodych zawodnikach. Każdy, kto śledzi poczynania drużyny z Radomia widzi, że ta drużyna męczy się niesamowicie w ofensywie i ma problem ze strzelaniem bramek. W zeszłym sezonie poza Miedzią Legnica, która zdobyła 34 gole, Radomiak strzelił o jedną więcej, czyli 35. W większości przypadków mecze Radomiaka są chaotyczne, chociaż momentami grają naprawdę solidnie i potrafią wygrać nawet z Lechem czy Legią. Jednak sparingi i cała ta otoczka przedsezonowa pokazuje, że początek w ich wykonaniu może być przeciętny, chociaż uważam, że spokojnie znajdą się w środkowej części tabeli i się utrzymają.

Dlatego stawiam na zwycięstwo gospodarzy na otwarcie rozgrywek 2023/2024.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Zapowiedź meczu Górnik Zabrze vs Radomiak Radom

W Zabrzu po dobrym finiszu w poprzednich rozgrywkach apetyt rośnie w miarę jedzenia. Do klubu przyszedł Michal Siplak z Cracovii, Filipe Nascimento z Radomiaka czy Michał Szromnik ze Śląska Wrocław. Do tego dochodzą wspaniali kibice, których również jest coraz więcej, a także piękna Arena Zabrze, wspaniały i doświadczony trener, który poukładał zespół i to procentuje. Po prostu Górnik ma argumenty, żeby dołączyć do czołówki i poprawić jeszcze bardziej to 6. miejsce z ubiegłego sezonu.

Radomiaka również stać na więcej niż przeciętność, bo to będzie ich trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. W Radomiu infrastruktura sportowa mocno się rozwinęła, bo właśnie zostanie oddany do użytku długo oczekiwany stadion przy ulicy Struga 63. Jednak Radomianie na starcie mają kilka kluczowych kontuzji , między innymi Helder Sa, który ma być gwiazdą zespołu. Zespół zmierza w ciekawym kierunku, bo sprowadza zawodników głównie z Portugalii i Brazylii. Ciężko powiedzieć jak będzie wyglądać nowe zestawienie „jedenastki”.

Kursy bukmacherskie Górnik Zabrze vs Radomiak Radom

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to Górnik Zabrze jest stawiany w roli faworyta.



Bukmacher Wygrana Górnika Remis Wygrana Radomiaka Betfan 2.16 3.45 3.25 Betcris 2.15 3.41 3.41 Betclic 2.19 3.40 3.35

Gdzie obstawiać Górnik Zabrze vs Radomiak Radom

Inaugurację polskiej PKO BP Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze vs Radomiak Radom

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+Sport Canal+Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus