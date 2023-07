Donnarumma napadnięty w swoim domu

Gianluigi Donnarumma został napadnięty w swoim domu w nocy z czwartku na piątek. Jak donosi RMC Sport sprawcy napadu zrabowali przedmiotu o wartości około 500 tysięcy euro.

Tylko w ten weekend – FREEBET 300 zł dla nowych graczy u legalnego, polskiego buka Betfan

Kliknij i sprawdź szczegóły promocji https://futbolnews.pl/freebet-300

Gianluigi Donnarumma z pewnością przez długi czas nie zapomni nocy z czwartku na piątek. Został napadnięty we własnym domu. Jak donoszą media, bramkarz i jego partnerka zostali związani, ale udało im się uwolnić i uciec do pobliskiego hotelu. Obsługa wezwała pomoc, a para trafiła do szpitala. Sprawcy są na wolności, a policja szuka napastników. Według mediów z domu piłkarza zostały skradzione przedmioty o łącznej wartości 500 tysięcy euro.

🚨 Gianluigi Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, during which they were both tied up and stripped! 😩

The financial damages are estimated at €500,000.

“The victims, who were tied up, managed to take refuge in a hotel located not far from their home… pic.twitter.com/sIPLMzjgPr

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 21, 2023