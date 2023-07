Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.79 Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Zmagań w najlepszej lidze świata ciąg dalszy. PKO BP Ekstraklasa to najlepsze co może spotkać każdego kibica w Polsce. Tutaj po prostu nie wiesz co się może wydarzyć w każdym spotkaniu. W niedziele odbędą się trzy spotkania. A my zajrzymy do Lubina i weźmiemy pod lupę mecz KGHM Zagłębia, który na inauguracje nowego sezonu podejmie u siebie beniaminka i klub z piękną historią – Ruch Chorzów. Długo wyczekiwany powrót „Niebieskich” do elity stał się faktem, ale czy będzie udany? Tego dowiemy się w niedzielny wieczór 23 lipca, a mecz pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 17:30. Zapraszam do artykułu i mojego typu bukmacherskiego!

Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów – typy bukmacherskie

Na wstępie trzeba powiedzieć sobie jedno: dzięki fantastycznej końcówce ubiegłego sezonu Zagłębie utrzymało się w lidze, bo przez większość sezonu byli jednym z faworytów do spadku obok Miedzi Legnica. Jednak na finiszu nie przegrali ostatnich sześciu spotkań: 4 zwycięstwa i 2 remisy i dzięki temu zakończyli zmagania na 9. pozycji. W trakcie sezonu pożar w drużynie był ogromny, widmo spadku, zespół był bardzo nieskuteczny i tracił sporo bramek. Zagłębie na własnym stadionie nawet spisywało się fatalnie i pod tym względem było jedną z najgorszych drużyn w Polsce. Jednak po przyjściu Waldemara Fornalika sytuacja w klubie diametralnie się zmieniła, oczywiście na lepsze, zespół się utrzymał i pod okiem nowego szkoleniowca mogli się skupić na okresie przygotowawczym i w całkiem innych nastrojach, a przede wszystkim z nadzieją przystępują do nowego sezonu. Przy nowym trenerze skończyły się przede wszystkim problemy ze skutecznością, bo w 6 ostatnich meczach Zagłębie strzelało przynajmniej 1 bramkę. Koronie czy Widzewowi zdołali wbić po dwie, Lechii w Gdańsku nawet trzy i to przełożyło się na zdobycze punktowe.

W Chorzowie panuje spora euforia po awansie, ale trzeba przyznać, że naprawdę im się należało. W pierwszej lidze nie mieli żadnych problemów ze strzelaniem bramek, jeśli nawet spojrzymy na ostatnich piętnaście kolejek ligowych to tylko w przegranym spotkaniu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec „Niebiescy” nie potrafili strzelić gola. W czternastu strzelali bez większego problemu. Najjaśniejszym punktem zespołu jest oczywiście Daniel Szczepan, który na zapleczu Ekstraklasy zdobył 14 goli i zaliczył 5 asyst.

Dlatego w tym meczu nie podejmuje się rozstrzygnięcia na korzyść którejś ze stron, tylko proponuje: obie drużyny strzelą gola.

Zapowiedź meczu Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów

Prestiżowego statusu Waldemara Fornalika w futbolu nikt nie jest w stanie podważyć. Udowodnił to przychodząc do klubu i wyciągnął klub z głębokiego kryzysu, gdzie utrzymał zespół w Ekstraklasie. Teraz musi wykonać kolejny krok i na spokojnie skupić się na rozwoju drużyny. Do klubu przyszedł Damian Dąbrowski z Pogoni Szczecin, który powinien być najważniejszą postacią Zagłębia w Ekstraklasie. Razem z nim w środku pola ma rządzić Tomasz Pieńko, młodzieżowy reprezentant U-21, czyli mieszanka doświadczenia ze świeżą krwią.

Bardzo mi się podoba strategia Ruchu Chorzów. Zespół od kilku lat budowany jest na zawodnikach naszego kraju i zaczynają stawiać również na młodzież. W ich składzie jest tylko jeden obcokrajowiec. Ich trener Jarosław Skrobacz jest nazywany specjalistą od awansów: z GKS Jastrzębie wywalczył awans na szczebel centralny i 1. ligi, a teraz w dwa lata dotarł z Ruchem z II ligi do Ekstraklasy.

Kursy bukmacherskie Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce to drużyna z Lubina jest faworytem tego meczu.



Bukmacher Wygrana Zagłębia Remis Wygrana Ruchu Betfan 1.77 3.95 4.10 Betcris 1.74 3.85 4.60 Betclic 1.80 3.85 4.20

Gdzie obstawiać Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów

Mecz Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Zagłębie Lubin vs Ruch Chorzów

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus