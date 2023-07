Kto zostanie królem strzelców Ekstraklasy w sezonie 2023/2024

W piątek rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy. Oprócz walki o mistrzostwo, zawodnicy rywalizują o indywidualne nagrody. Tytułu króla strzelców broni Marc Gual, który przeniósł się z Jagiellonii do mistrza Polski. Kto ma największe szanse na odebranie tytułu Hiszpanowi?

Kto ma największe szanse na zostanie królem strzelców Ekstraklasy w sezonie 2023/2024

Bukmacherzy oszacowali już, kto ma największe szanse na zgarnięcie tytułu najlepszego strzelców. Otóż największe szanse na zakończenie sezonu ligowego z największą ilością bramek ma… Marc Gual. Hiszpan już w Jagiellonii zgarnął ten tytuł, a Jaga nie należała do najsilniejszych zespołów i nieczęsto stwarzała sytuacje. Mimo to Gual zdołał wywalczyć w jej barwach koronę króla strzelców. Kurs na to, że Hiszpan obroni swój tytuł wynosi 3.75.

Kto może zagrozić Gualowi?

Według analityków BETFAN, największe szanse na odebranie tytułu Gualowi mają Mikael Ishak i Jesus Imaz. Szwed w minionym sezonie był często kontuzjowany, a w jeszcze wcześniejszej kampanii strzelił aż 18 bramek. Jesus Imaz jest za to wicekrólem strzelców, a w Jagiellonii to on i Gual odpowiadali za strzelanie bramek. Teraz Hiszpan z Jagi nie będzie się już dzielił z nowym nabytkiem Legii bramkami, dlatego może znacząco powiększyć swój dorobek strzelecki.

Fot. Pressfocus