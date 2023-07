Skandal w Lidze Konferencji! Ustawiony mecz w eliminacjach?

Szokujące doniesienia napływają ze świata piłki nożnej i bukmacherki. Jak twierdzi Mateusz Miazga z TVP sport mogło dojść do dwóch ustawek podczas czwartkowych meczów w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Tylko w ten weekend – FREEBET 300 zł dla nowych graczy u legalnego, polskiego buka Betfan

Kliknij i sprawdź szczegóły promocji https://futbolnews.pl/freebet-300

Dwa ustawione spotkania w eliminacjach do Ligi Konferencji

W pierwszym meczu wziętym pod lupę było spotkanie, w którym zmierzyli się ze sobą Arsenal Tivat oraz Alaszkert Erywań. Spotkanie w Armenii zakończyło się remisem 1:1. W rewanżowym starciu zanosiło się na bezbramkowy remis. Nagle w 35. minucie spotkania, spora ilość graczy zaczęła obstawiać na stronach bukmacherskich, że do pierwszej połowy meczu padną dwie bramki. Kolejnym podejrzanym faktem jest, że w puli zakładów pojawiło się około 250 tysięcy euro. Pod koniec pierwszej połowy, a dokładnie w 40. i 46. minucie doliczonego czasu gry faktycznie padły bramki dla Alaszkertu.

Kolejnym meczem budzącym niepokój było spotkanie pomiędzy, RFS Ryga a Makedonija Dźorcze Petrow. W pierwszym pojedynku, zwycięstwo odniosła RFS Ryga. Wygrali spotkanie 1:0. W rewanżowym starciu, na Łotwie zespół z Rygi wygrał 4:1. W tym przypadku gracze, wielokrotnie stawiali na wygraną Rygi, minimum trzema golami. Szybko pojawiły się kolejne typy. Tym razem na wygraną RFS, co najmniej ilością dwóch bramek. Ostatnim najbardziej popularnym zakładem wśród graczy było, że w meczu padnie powyżej 4.5 goli. Ostatecznie to zespół z Łotwy wygrał to spotkanie 4:1. Podsumowując te wszystkie dane, można odnieść wrażenie, że faktycznie coś jest na rzeczy i wyniki obu meczów rzeczywiście mogą nie być przypadkowe.

Ustawianie meczów coraz popularniejszym zjawiskiem?

Obecnie prokuratura bada sprawę, domniemanego ustawienia meczu w polskiej 3 lidze. Wydarzenie to miało miejsce pod koniec zeszłego sezonu. Według informacji TVP sport, bardzo popularnym kierunkiem wśród graczy bukmacherów są kraje Bałkańskie, Cypr oraz Czechy. Właśnie w tych miejscach dochodzi do największej ilość ustawek.

Fot. UEFA Europa Conference League official site