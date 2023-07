Oficjalnie: Andre Onana nowym bramkarzem Manchesteru United

Saga transferowa z udziałem kameruńskiego bramkarza a Manchesterem United trwała niemalże miesiąc. Wreszcie po wszystkich dniach spekulacji, Czerwone Diabły za pomocą swoich mediów przedstawiły Andre Onanę jako nowego bramkarza klubu.

Andre Onana zastępcą Davida de Gei w Manchesterze United

Po 12 latach Manchester United opuścił David de Gea. Hiszpański bramkarz nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań przez nowego managera, Erika ten Haga. Holender wymagał od golkipera oprócz zdolności czysto bramkarskich, także nienagannej gry nogami. Tego właśnie ma mu dostarczyć nowy nabytek Czerwonych Diabłów, 27-letni Andre Onana. Jak podają media Kameruńczyk ma kosztować Manchester United 52,5 milionów euro, co czyni go najdroższym bramkarzem w historii klubu z Old Trafford. Sam zawodnik dołączy już niedługo do nowej drużyny na obozie przygotowawczym w USA, gdzie zawodnicy United szlifują formę przed nadchodzącym sezonem. Bramkarz będzie występował z numerem 24.

Jak spisze się Andre Onana w United?

Kameruński bramkarz był na samym szczycie listy celów Manchesteru United. Już w zeszłym roku pojawiły się pierwsze pogłoski transferowe. Na sprowadzeniu Kameruńczyka bardzo zależało Erikowi ten Hagowi. Onana może dać zespołowi, duża pewność z piłką przy nodze oraz więcej wariantów rozegrania piłki między obrońcami, lub wyjścia z szybką kontrą. 27-latek jako młody zawodnik udoskonalał swoje umiejętności w szkółce La Masia. W 2015 roku bramkarz trafił do Ajaxu. Właśnie w Holandii spotkał się już z aktualnym managerem Manchesteru United. Podczas pobytu w Eredivisie, trzy razy wywalczył mistrzostwo kraju oraz dwa razy sięgnął po Puchar Holandii. W 2022 roku przeniósł się do Interu Mediolan. Z Interem triumfował w Pucharze Włoch. W ostatnim sezonie wraz z Nerazzurri zameldował się w finale Ligi Mistrzów. W meczu tym włoski klub uległ Manchesterowi City 1:0.

