Legia Warszawa pewnie pokonała ŁKS Łódź 3:0

Legia Warszawa udanie zaczęła nowy sezon Ekstraklasy. Warszawska drużyna po kapitalnych okresie przygotowawczym, potwierdziła wysoką formę w lidze. Zespół ze stolicy pewnie pokonał ŁKS Łódź, 3:0.

Tylko w ten weekend – FREEBET 300 zł dla nowych graczy u legalnego, polskiego buka Betfan

Kliknij i sprawdź szczegóły promocji https://futbolnews.pl/freebet-300

Legia – ŁKS, przebieg meczu

Lepsze wrażenie od początku meczu sprawiała Legia Warszawa. Wynik spotkania otworzył się w 30. minucie. Legioniści przeprowadzili sprawną akcję po prawej stronie boiska. Po szybkiej wymianie piłki, Paweł Wszołek zagrał piłkę po ziemi w pole karne do Pekharta, który z jedenastego metra oddał strzał po długim rogu nie dając szans bramkarzowi ŁKS-u. Piłka po strzale Czecha odbiła się jeszcze od nogi broniącego Nacho Monsalvy.

𝐓𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐏𝐄𝐊𝐇𝐀𝐑𝐓! 🔥 Piłeczka chodzi! 🤩 Znakomita akcja ekipy ze stolicy 👏 📺 Mecz @LegiaWarszawa z @LKS_Lodz możecie oglądać w CANAL+ SPORT, CANAL+ online i na naszym YouTube: https://t.co/bnwpRnFAZd pic.twitter.com/PNHhSV1Lzo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 21, 2023

Nie minęło wiele czasu bo już w 34. minucie, Legia miała kolejną okazję do zdobycia bramki. Piłkę we własnym polu karnym zagrał Hoti. Sędzia jeszcze skorzystał z VARu, po czym wskazał na rzut karny. Do jedenastki podszedł Josue. Młody bramkarz Łódzkiej drużyny zatrzymał jednak strzał kapitana Legii, dając drużynie przyjezdnej nadzieję na lepszy rezultat w drugiej połowie.

𝐀𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐁𝐎𝐁𝐄𝐊 ZATRZYMUJE 𝐉𝐎𝐒𝐔𝐄! ⛔ Fenomenalna interwencja bramkarza z Łodzi! 🤯 📺 Mecz @LegiaWarszawa z @LKS_Lodz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/NRysIRbJWh — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 21, 2023

Po zmianie stron, kapitalną okazję na zdobycie gola miał Tejan. Po szybkiej wymianie piłki na środku boiska, Holender został wypuszczony sam na sam z bramkarzem Legii. Napastnik biegł przez połowę boiska, mając przed sobą jedynie Kacpra Tobiasza i trafił tylko w słupek.

Najlepsza akcja ekipy z Łodzi, ale piłka ląduje tylko na słupku! ❌ 📺 Mecz @LegiaWarszawa z @LKS_Lodz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/XHvnUBUB0a — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 21, 2023

Legia Warszawa podwyższyła wynik meczu na 2:0, w 56. minucie. Kun dośrodkował piłkę w pole karne ŁKS-u, wprost na głowę Pawła Wszołka. Były reprezentant Polski odegrał piłkę głową do lepiej ustawionego Pekharta, a ten zanotował swoje drugie trafienie.

Drugi gol Tomasa Pekharta i druga asysta Pawła Wszołka! 💥 Duet na medal! 🏅 📺 Mecz @LegiaWarszawa z @LKS_Lodz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/ii2F4ijvMj — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 21, 2023

W 68. minucie rajd w środkowej części boiska przeprowadził Bartosz Slisz. Zauważył dobrze ustawionego Pekharta w polu karnym i zagrał do niego piłkę. Czeski napastnik mocnym strzałem pokonał bramkarza ŁKS-u, kompletując hattricka.

𝐇𝐀𝐓𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐓𝐎𝐌𝐀𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐊𝐇𝐀𝐑𝐓𝐀! ⚽⚽⚽ Napastnik Legii nie mógł lepiej zacząć nowego sezonu! 🔝 🔥 📺 Mecz @LegiaWarszawa z @LKS_Lodz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TBpGu pic.twitter.com/2ZIv0MuinY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 21, 2023

Kiedy obie drużyny rozegrają kolejny mecz w Ekstraklasie?

ŁKS Łódź następne spotkanie rozegra 28 lipca o godzinie 20.30, z Ruchem Chorzów. Legia Warszawa swój kolejny mecz w lidze, również zagra z Ruchem Chorzów, 6 sierpnia o godzinie 20:00. Legia Warszawa następny mecz w Ekstraklasie miała zagrać z Cracovią, jednak Wojskowi przełożyli mecz. Powodem jest udział Legii w meczu eliminacyjnym do Ligi Konferencji. Rywalem Warszawiaków będzie Kazachstańska drużyna, Ordabasy.

Fot. PressFocus