Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie i obstawianie

Za nami pierwsze emocje w nowym sezonie polskich lig piłkarskich. Piątkowa inauguracja może nie porwała widzów przed telewizorami, ale dobrze wrócić do oglądania naszych rodzimych „kopaczy”. Sobota to kolejne spotkania w Ekstraklasie. Skupimy się na meczu Rakowa, który ostatnio jest wybitnie zapracowany. Do Częstochowy przyjedzie Jagiellonia, której bukmacherzy nie dają zbyt dużych szans na zwycięstwo. Jak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się w sobotni wieczór.



Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Raków ma już za sobą dwumecz Florą i mogą choć na chwilę skupić się na krajowym podwórku. To drużyna, która zgłasza się do wyścigu o tytuł mistrzowski, którego przecież muszą bronić. Jednak konkurencja w tym roku wydaje się o wiele mocniejsza i nie będzie to łatwe zadanie.

Jagiellonia stała się swego rodzaju ligowym „średniakiem”, ale mimo wszystko często potrafią napsuć krwi wyżej notowanym rywalom. Pierwszy mecz w sezonie to dobra okazja na sprawienie niespodzianki, choć częstochowianie od kilku tygodni są w pełnym przygotowaniu fizycznym.

Pierwsze „śliwki robaczywki” to zazwyczaj sporo błędów po obu stronach, więc idziemy w statystyki. Wrzucamy na nasz kupon over na spalone, ponieważ jedni i drudzy potrafią zaatakować znienacka i trochę pospieszyć się z wejściem na połowę przeciwnika. W ostatnich trzech bezpośrednich pojedynkach tych ekip, linia została pokryta dwa razy. To dobry prognostyk.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok

Przed sezonem w Częstochowie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Marek Papszun poinformował opinię publiczną o swoim odejściu, czym z pewnością zasmucił wielu kibiców Rakowa. To on był reżyserem tego niesamowitego projektu, którego zwieńczeniem było Mistrzostwo Polski. Bez takiego kapitana u steru bardzo trudno będzie ten tytuł obronić, choć oczywiście to nie koniec świata.



Jagiellonia w ostatnim sezonie uciekła przed strefą spadkową i zapewniła sobie utrzymanie. Wydaje się, że w tym sezonie ich cele sportowe mogą być podobne. Trudno oczekiwać, by zespół z Białegostoku bił się z takimi zespołami jak Lech i Legia o najwyższe miejsca w tabeli. Pozostanie kolejny rok w Ekstraklasie z pewnością zostanie uznane za plan minimum.

W ostatnich bezpośrednich pojedynkach górą jest Raków. W zeszłym sezonie zanotowali remis i zwycięstwo, a ostatnia wygrana Jagiellonii przeciwko częstochowianom miała miejsce w roku 2021. Kursy bukmacherskie pokazują nam, że ta ich czarna seria bez zwycięstwa może się w sobotę przedłużyć. Jeśli Raków marzy o obronie mistrzostwa, nie mogą sobie pozwolić na utratę punktów z takim przeciwnikiem. Mimo wszystko, Jagiellonia nie stoi na straconej pozycji. W tej lidze tak naprawdę każdy może wygrać z każdym i za to uwielbiamy Ekstraklasę.



Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to aktualni mistrzowie podejdą do tego pojedynku w roli faworyta.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Jagiellonii Betfan 1.37 4.85 8.20 Betcris 1.37 5.30 9.30 Betclic 1.36 5.40 9.40

Gdzie obstawiać Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok

Rozgrywki polskiej Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa vs Jagiellonia Białystok

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanałach Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. PressFocus