Czy to koniec sagi transferowej Kyliana Mbappe?

Saga transferowa związana z Kylianem Mbappe dłuży się w nieskończoność, ale wkrótce może się zakończyć. Według doniesień Francuz nie pojedzie z klubem na tournee do Japonii, a włodarze PSG wystawili Mbappe na listę transferową.

Jak donoszą media, Kylian Mbappe został skreślony z obozu przygotowawczego Paris Saint-Germain do Japonii. Oznacza to, że Francuz nie będzie trenował z zespołem i nie weźmie udziału w kilku przedsezonowych sparingach, między innymi z Interem. Informację potwierdziło wiele źródeł, a wśród nich Fabrizio Romano.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé

Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.

PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx

