Buffon wkrótce ogłosi zakończenie kariery

Były reprezentant Włoch- Gianluigi Buffon ma wkrótce zakończyć swoją karierę. Informację podaje wiele źródeł, a wśród nich dziennikarz Gianluca Di Marzio. W ostatnim sezonie reprezentował Parmę, z którą prawie wywalczył awans do Serie A. W barażach przegrał jednak z Cagliari. 45-latek jest jednym z najdłużej grających profesjonalnych piłkarzy.

🚨🇮🇹 Gianluigi Buffon (45) is increasingly 'determined' to retire from football, reports @DiMarzio. pic.twitter.com/wj3n7shOat

— EuroFoot (@eurofootcom) July 21, 2023