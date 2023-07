Nieoficjalnie: Maik Nawrocki piłkarzem Celticu

Według doniesień Tomasza Włodarczyka, Maik Nawrocki ma wkrótce podpisać kontrakt z Celtikiem. 22-latek przeszedł już testy medyczne i zwiąże się z nowym klubem 5-letnią umową.

Maik Nawrocki trafi do Celticu

Sensacyjną informację podał Tomasz Włodarczyk. Jeden z największych talentów Legii Warszawa – Maik Nawrocki ma podpisać pięcioletni kontrakt z Celtikiem. Według doniesień polskiego dziennikarza, 22-latek przeszedł już testy medyczne, a oficjalka jest kwestią czasu. Legia Warszawa za swojego zawodnika otrzyma 5 milionów euro. Przypomnijmy, że Wojskowi sprowadzili Nawrockiego z Werderu Brema za 1,5 miliona euro.

🚨Maik Nawrocki podpisze pięcioletni kontrakt z Celtic Glasgow. 22-latek przeszedł już testy medyczne w Szkocji. Kwota powyżej 5 milionów euro. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 22, 2023

Maik Nawrocki – profil zawodnika

Maik Nawrocki to wychowanek Werderu Brema. Piłkarz urodził się właśnie w Bremie, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki z piłką. Jest także reprezentantem Polski do lat 21. Maikowi trudno było przebić się do pierwszego składu drużyny z Niemiec, dlatego został wypożyczony do Warty Poznań, w której też nie grał zbyt często. Następnie został wypożyczony do Legii Warszawa, a po dobrych występach, Wojskowi postanowili ściągnąć go na stałe do siebie. Obrońca obecnie jest warty około 4 miliony euro.

Fot. Pressfocus