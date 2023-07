Samuel Umtiti został zawodnikiem Lille

Lille szybko dokonuje wzmocnień w letnim oknie transferowym. Klub z Ligue 1 dokonał już czterech transferów. Na łamach swoich mediów Lille poinformowało, że ich nowym zawodnikiem został Samuel Umtiti.

Lille wzmacnia się przed nowym sezonem Ligue 1

W zeszłym sezonie Lille ukończyło zmagania ligowe na piątej pozycji. Miejsce to gwarantuje im udział w Lidze Konferencji Europy. Będzie to ich pierwszy start w tych rozgrywkach w historii klubu. Jak do tej pory zespół dokonał czterech transferów. Byli to Lisandru Olmeta, Tiago Santos, Hakon Arnar Haraldsson oraz Aaron Malouda. Wszyscy zawodnicy mieli poniżej 20-lat. Poczynili zatem inwestycje w przyszłość. Teraz do grona młodych zawodników dołączył doświadczony gracz, Samuel Umtiti.

Francuski obrońca swego czasu okrzyknięty został wielkim talentem. Ma za sobą grę w Barcelonie, do której trafił w 2016 roku z Lyonu, za 25 milionów euro. Przygoda 29-latka nie potoczyła się tam jednak po jego myśli. Piłkarz często był nękany przez kontuzje, co spowodowało zastopowanie jego kariery. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu we włoskim Lecce. Dziś Lille wydało oficjalny komunikat, na którym Umtiti został zaprezentowany jako nowy piłkarz klubu. Obrońca przeszedł z Barcelony do francuskiego zespołu za darmo. Będzie występował z numerem czternastym.

🎙️ Retrouve les principales déclarations de la conférence de présentation de Samuel Umtiti ⬇️ pic.twitter.com/83DuAVfimr — LOSC (@losclive) July 22, 2023

Czy Umtiti będzie grał cały sezon bez kontuzji?

Samuel Umtiti otrzymał łatkę szklanego piłkarza. Przez wszystkie sezony spędzone w Barcelonie, prawie połowę czasu spędził w gabinetach lekarzy. Francuz początek przygody w Barcy miał bardzo obiecujące, jednak częste kontuzje spowodowały spowolnienie rozwoju piłkarza. Poprzedni sezon był bardziej obiecujący i 29-latek częściej meldował się na boisku. Miejmy nadzieję, że urazy przestaną nękać francuskiego defensora.

Fot. Lille Official Site