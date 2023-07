Sadio Mane może zagrać z Cristiano Ronaldo

Coraz mocniejsze nazwiska zasilają ligę saudyjską. Kolejnym piłkarzem bliskim dołączenia do Saudi Pro League, jest Sadio Mane. Senegalczykiem interesuje się klub, w którym gra Crisiano Ronaldo Al-Nassr

Rok temu Mane przeszedł z Liverpoolu do Bayernu. Klub z Premier League odczuł brak 29-letniego skrzydłowego. W lidze zajął dopiero piąte miejsce, a styl gry zespołu nie powalał. Senegalczyk również nie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Nie odgrywał tak kluczowej roli jak zakładali kibice. Wpasowania do nowego klubu nie ułatwiał, również konflikt z Leroyem Sane. Mane wraz z Niemcem mieli posprzeczać się na treningu. Chwile później w szatni Senegalczyk miał uderzyć Niemca. Bayern Monachium opowiedział się za Sane, uznając 29-latka za prowodyra konfliktu. Klub zawiesił Mane na mecz z Hoffenheimem. Zawodnik otrzymał, również kare finansową. Stosunki pomiędzy skrzydłowym a władzami klubu pozostają cały czas napięte. Całą sytuację chce wykorzystać Al-Nassr. Odbyły już się nawet rozmowy pomiędzy Senegalczykiem a klubem z Saudi Pro League, jednak jak na razie bez konkretów. Bayern jest skłonny sprzedać piłkarza. Sam zawodnik chce pozostać w klubie i walczyć o miejsce w składzie. Póki co Sadio trenuje z Bawarczykami i weźmie udział z zespołem w tournee po Azji.

Sadio Mané situation updated. 🔴🇸🇦

◉ Bayern want to sell Mané as soon as possible.

◉ Sadio always wanted to stay and fight for his place.

◉ Now he's opening to start discussions with Saudis, as called yesterday.

◉ No official bid/agreement yet; initial talks with Al Nassr. pic.twitter.com/f28mtyrvRd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023