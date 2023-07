Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.97 Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice Wygrana Widzewa Łódź 1 Obstaw

Rozgrywki ligowe to nie tylko walka o tytuł mistrzowski, ale również o utrzymanie. To z pewnością będzie główny cel dla gości dzisiejszego spotkania, gdyż Puszcza jest faworytem bukmacherów do spadku w tym sezonie. Okazja do pierwszych punktów nastąpi w Łodzi, gdzie zmierzą się z Widzewem. Zespół z Niepołomic zaliczył fantastyczną końcówkę poprzedniego sezonu i udało im się wyrzucić za burtę krakowską Wisłę w pojedynku barażowym o awans. Zapraszam do bukmacherskiej analizy wieczornego pojedynku.



➡️ Tylko w ten weekend – FREEBET 300 zł dla nowych graczy u legalnego, polskiego buka Betfan ⬅️

Kliknij i sprawdź szczegóły promocji ➡ https://futbolnews.pl/freebet-300

Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice – typy bukmacherskie

Widzew w zeszłym sezonie pokazał się z kapitalnej strony w rundzie jesiennej i zadomowili się w czubie tabeli, co było dość sporą sensację. Runda wiosenna nie była już tak dobra w ich wykonaniu i ostatecznie zespół skończył na miejscu bliżej strefy spadkowej, niż mistrzostwa. W tym sezonie bukmacherzy również typują ich pozycję finalną mniej więcej w środku tabeli.

Puszcza to zespół nieobliczany, który w tym sezonie nic „nie musi”, a jedynie „może”. Są głównym faworytem do spadku, ale to nie oznacza, że nie mają żadnych szans na utrzymanie. Rewelacja zeszłorocznych rozgrywek zaplecza Ekstraklasy może urwać kilka punktów wyżej notowanym rywalom i dziś w Łodzi jest ku temu pierwsza okazja, choć będzie to niezwykle trudne zadanie do wykonania. To ich pierwszy sezon na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Mimo wszystko stawiamy na zwycięstwo gospodarzy. Widzew rozgrywa swoje mecze domowe przy kapitalnym dopingu swoich kibiców, którzy są dwunastym zawodnikiem drużyny. Dla Puszczy będzie to pierwsze starcie w Ekstraklasie i zapewne będzie im doskwierać pewnego rodzaju presja. Kurs @1.97 na wygraną Widzewa w ofercie legalnego bukmachera Betfan prezentuje się okazale.

Zapowiedź meczu Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice

Mecze w Łodzi zazwyczaj dostarczają wielu emocji, gdyż Widzew to zespół o ciężkim do wyceny potencjale piłkarskim. Po wielu latach tułania się po niższych ligach wrócili do Ekstraklasy i trzeba przyznać, że radzą sobie w niej przyzwoicie. Trudno będzie im stanąć do walki o najwyższe cele z takimi potęgami jak Legia, Lech czy Raków, ale długofalowy plan może w końcu przynieść oczekiwane rezultaty.



Puszcza Niepołomice to absolutny debiutant na tym poziomie rozgrywek. Budżet klubu na ten sezon jest dość skromny, ale piłka nożna w naszym kraju niejednokrotnie nam udowadniała, że wielkie pieniądze często nie grają. Ich cel na ten sezon to utrzymanie w lidze i takie osiągnięcie byłoby traktowane jako jeden z większych sukcesów w historii tego małego ośrodka sportowego.

Jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki tych ekip, Widzew jest dla Puszczy bardzo trudnym rywalem. Łodzianie wygrali ostatnie trzy mecze, a zespół z Niepołomic pokonał ich ostatni raz dopiero w 2020. Natomiast nigdy nie odnieśli zwycięstwa wyjazdowego. Dziś doskonała szansa na przełamanie tej złej serii.



Kursy bukmacherskie Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to gospodarze będą dziś jednoznacznym faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Widzewa Remis Wygrana Puszczy Betfan 1.97 3.40 3.85 Betcris 1.86 3.70 4.10 Betclic 1.96 3.65 4.10

Gdzie obstawiać Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice

Rozgrywki polskiej Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Widzew Łódź vs Puszcza Niepołomice

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanałach Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.