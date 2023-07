Wolfsburg prowadzi negocjacje z Gosensem

Jak donoszą media, a między innymi Fabrizio Romano, Robin Gosens znalazł się w kręgu zainteresowań Wolfsburga. Piłkarz prowadzi negocjacje w Wilkami.

Robin Gosens znalazł się w kręgu zainteresowań Wolfsburga. Niemcem interesowało się kilka klubów Bundesligi, a między innymi Union Berlin. Jak donosi Fabrizio Romano, Wolfsburg zaczął naciskać na transfer. Strony prowadzą już negocjacje. 29-latek ma kontrakt ważny jeszcze przez trzy lata. Według portalu Transfermarkt jest warty 15 milionów euro i prawdopodobnie mniej więcej tyle Wolfsburg musiałby zapłacić za Niemca.

Wolfsburg are pushing to sign Robin Gosens from Inter as negotiations are ongoing. He's one of the priority targets. 🟢🇩🇪

Deal on with Wolfsburg, situation quiet with Union Berlin. pic.twitter.com/YkOnuAfkcA

