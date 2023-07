Wywiad tygodnia „gdziekolwiek nie pojawia się Cristiano, tam jest zainteresowanie”

Cristiano Ronaldo po przegranym meczu z Celtą Vigo udzielił szokujących wypowiedzi. Przyznał między innymi, że nie wróci już do europejskiej piłki, a także podkreślił, że liga saudyjska zyskuje na sile i w ciągu roku wyprzedzi SuperLig i Eredivisie.

„Liga saudyjska w ciągu roku wyprzedzi turecką i holenderską”

Cristiano Ronaldo po porażce z Celtą Vigo 0:5 udzielił kilku kontrowersyjnych wypowiedzi. Mecz był bardzo jednostronny, a Portugalczyk zmarnował kilka dogodnych okazji. Wypowiedzi Ronaldo z pewnością byłyby mniej kontrowersyjne, gdyby Al Nassr wygrało ten mecz. Tymczasem wicemistrz Arabii Saudyjskiej w składzie z Cristiano Ronaldo, Taliscą i Brozoviciem przegrało z 13. drużyną ligi hiszpańskiej. Trzy dni później Al Nassr uległo za to Benfice 1:4, dlatego mało kto deklaracje Ronaldo wziął na poważnie. Co takiego po meczu powiedział Portugalczyk?

Według Ronaldo liga saudyjska zyskuje na sile: „Liga saudyjska jest lepsza niż MLS. W ciągu roku przebijemy turecką i holenderską„. O ile szanse na dogonienie ligi tureckiej są możliwe, tak trudno wyobrazić sobie, aby Al Nassr za rok wygrało w meczu o stawkę z Ajaxem, PSV czy Feyenoordem.

W odpowiedzi na pytanie, czy wróci do europejskiego futbolu, przyznał że: „Nie ma szans, że wrócę do europejskiego futbolu. Jedyna liga, która się tam liczy, to Premier League. Zapoczątkowałem trend, teraz wszyscy gracze chcą na Bliski Wschód„.

„Gdziekolwiek nie pojawia się Cristiano, tam jest zainteresowanie”

Cristiano Ronaldo w swoich wypowiedziach odniósł się też do dobrej dyspozycji włoskich klubów, ale zrobił to na swój sposób. Portugalczyk dał do zrozumienia, że uważa się za ojca sukcesu odrodzenia Serie A. „Moja decyzja o dołączeniu do saudyjskich klubów była w 100 procentach kluczowa, aby sprowadzić nowych najlepszych graczy. To fakt. Kiedy dołączyłem do Juventusu, Serie A była martwa, a po moim transferze się odrodziła. Gdziekolwiek nie pojawia się Cristiano, tam jest zainteresowanie. Krytykowali mnie za przyjście do ligi saudyjskiej, ale co się teraz stało? Otworzyłem drogę i teraz wszyscy piłkarze tu przyjeżdżają„. Co się stało natomiast z Juventusem po tym jak przyszedł Ronaldo? Przestał być hegemonem Serie A i zanotował duży zjazd. Jest to też związane z aferami jakich dopuścił się Juve. Stara Dama w przyszłym sezonie nie wystąpi nawet w europejskich pucharach.

Cristiano mocno wierzy w projekt tworzony przez Arabię Saudyjską i zaznacza, że nie przychodzą do niej tylko piłkarze myślący o piłkarskiej emeryturze: „Gracze, którzy przybyli, nie są tacy, jak powiedział prezydent Unii Europejskiej. Jota i Ruben Neves to młodzi zawodnicy. Jedyna liga, która naprawdę liczy się w Europie, to Premier League. Zrobiłem trend i teraz wszyscy chcą grać na Bliskim Wschodzie.”

Fot. Pressfocus