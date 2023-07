Ismaila Sarr zagra w Olympique Marsylia

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano Ismaila Sarr zostanie graczem Olympique Marsylia. Watford jest już po rozmowach z Olimpijczykami, a sam piłkarz zaakceptował warunki nowego kontraktu klubu z Francji.

Ismaila Sarr dogadał się już z Olympique. Jego obecny klub dał mu zielone światło na opuszczenie drużyny. Dwa lata temu kiedy Watford grał jeszcze w Premier League, Senegalczyk był jednym z jaśniejszych punktów drużyny. Jego dobre występy poskutkowały zainteresowaniem czołowych klubów z ligi angielskiej. Media łączyły 25-letniego skrzydłowego między innymi z Chelsea czy Manchesterem United. Ostatecznie Sarr został w Watfordzie. Od sezonu 2022/23 Szerszenie występują w Championship.

W ostatnim sezonie Senegalczyk, również był wyróżniającą się postacią w zespole. W 39 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst. Według informacji Fabrizio Romano, Szerszenie są chętne na przenosiny swojego zawodnika do ekipy Marsylii. Piłkarz ma podpisać kontrakt z klubem Ligue 1 do 2028 roku. Kwota transferu nie została ujawniona. Według portalu Transfermarkt, Ismaila Sarr wyceniany jest na 20 milionów euro.

Ismaila Sarr to Olympique Marseille — here we go! Verbal agreement in place with Watford after contacts revealed yesterday 🔵✨

Sarr has immediately accepted OM as destination. Contract agreed until June 2028.

OM, waiting for final green light to book medical tests in 24/48h. pic.twitter.com/n2bkuxssOp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023