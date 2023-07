Chelsea ściąga kolejnego młodego piłkarza

Od momentu przejęcia Chelsea przez amerykańskiego właściciela, klub skupia się na pozyskiwaniu młodych zawodników. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, na celowniku klubu ze Stamford Bridge znalazł się Elie Wahi.

Todd Boehly od momentu przejęcia klubu ze stolicy Anglii inwestuje w młodych piłkarzy. W poprzednim sezonie do Chelsea dołączyli miedzy innymi – Mykhaylo Mudryk, Wesley Fofana, Enzo Fernandez oraz Noni Mudeke. Wszystcy zawodnicy mają poniżej 22-lat. Tego kala do zespołu dołączyli zawodnicy tacy jak, 18-letni Angelo i 22-letni Nicolas Jackson. Mimo, że klub z Premier League wydał na wzmocnienia duże pieniądze, jest to inwestycja w przyszłość.

Poprzednie rozgrywki nie były dla Chelsea najlepsze. W lidze zajęli dopiero 12 miejsce, zdobywając zaledwie 38 bramek. Przez cały sezon styl gry drużyny nie zachwycał, co spotykało się z oburzeniem fanów. Jak przekonuje Fabrizio Romano, na celowniku The Blues znalazł się kolejny młody gracz – Elye Wahia. Francuski napastnik występuje aktualnie w Montepellier. Chelsea zaraz po zakupie, zamierza wypożyczyć 20-latka. Ważna postacią w zespole ma stać się w przyszłości.

Understand Chelsea are now advancing in talks to sign Elye Wahi — agreement getting closer, new negotiations round scheduled with Montpellier 🔵🇫🇷

Chelsea plan includes loan move for Wahi this season then #CFC future.

Chelsea want to accelerate next week as there’s competition. pic.twitter.com/x8M1AV3iL1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023