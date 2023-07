Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów!

Reprezentacja Polski w siatkówce wywalczyła złoto w Lidze Narodów 2023. Biało-Czerwoni pokonali Amerykanów 3:1.

Złoto Polaków w Lidze Narodów 2023

Polska w drodze do finału w świetnym stylu pokonała Brazylię i Japonię. Nasi siatkarze od początku turnieju byli postrzegani jako jedni z faworytów do końcowego sukcesu. Reprezentacja Biało-Czerwonych stanęła na wysokości zadania i w finale w Ergo Arenie pokonała Amerykanów 3:1. Jest to pierwszy złoty medal siatkarzy w Lidze Narodów. Dzięki dzisiejszemu sukcesowi awansowaliśmy na pierwszą pozycję w w rankingu FIVB.

CO ZA MECZ! 🤩Polska zdobywa złoto #VNL2023 🏆

Panowie gratulujemy, to był piękny turniej ❗️ Polska-USA 3️⃣:1️⃣(25-23; 24-26; 25-18; 25-18) pic.twitter.com/sRFpBeHwmQ — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 23, 2023

Aleksander Śliwka nie ukrywał radości po zwycięstwie siatkarzy

Śliwka w pomeczowym wywiadzie z Polsatem Sport powiedział: ”Dzisiaj się cieszymy, dzisiaj jesteśmy w euforii, ale na pewno sztab szkoleniowy i my od jutra będziemy myśleć o tym co dalej”. ”Naszym celem są igrzyska” – dodaje.

Fot. PressFocus