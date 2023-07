Korona Kielce vs Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.65 Korona Kielce vs Śląsk Wrocław Poniżej 9.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Weekend dobiegł końca, ale to nie oznacza, że skończyły się emocje w polskiej Ekstraklasie. W poniedziałkowy wieczór czeka nas spotkanie w Kielcach, gdzie tamtejsza Korona podejmie Śląsk. Można rzec, że to spotkanie dla koneserów polskiej piłki, gdyż nie są to uznane marki pod kątem wysokiego poziomu sportowego. Obie te ekipy aż do samego końca rozgrywek w ostatnim sezonie do końca musiały drżeć o ligowy byt. Dziś wszystko zaczyna się od nowa i czas pokaże, o co będą w tej kampanii walczyć jedni i drudzy. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Korona Kielce vs Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Korona to zespół piekielnie mocny na własnym stadionie, co w zeszłym sezonie dobitnie udowodnili. Ciężko powiedzieć, co jest kluczem do tak świetnej postawy przed swoimi kibicami, ale Kielce to niezwykle trudny teren. Wyżej notowani rywale przekonali się o tym niejednokrotnie i przed Śląskiem w poniedziałkowy wieczór naprawdę trudne zadanie.

Goście chcą po latach wrócić do ekip walczących o tytuł mistrzowski, ale wydaje się, że na to fani Śląska jeszcze trochę będą musieli poczekać. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę nie dokonał żadnych interesujących ruchów na giełdzie transferowej. Za to sprzedali swojego najlepszego zawodnika – Johna Yeboaha, który trafił do Rakowa Częstochowa. Na ten moment włodarze klubu z Dolnego Śląska nie zainwestowali tych pieniędzy we wzmocnienie obecnego składu, co w późniejszym etapie sezonu może odbić się czkawką.

Jedni i drudzy z pewnością nie będą chcieli stracić punktów już w pierwszej kolejce i wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyrównane starcie. Korona i Śląsk to ekipy, które w ofensywnie nie mają zbytnio kim straszyć, więc prawdopodobny jest tu nawet bezbramkowy remis. Na nasz kupon trafia typ na under celnych strzałów z oferty legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Korona Kielce vs Śląsk Wrocław

Kielczanie między sezonami odbyli kilka gier towarzyskich, które zakończyły się różnymi rezultatami. Wygrana z Niecieczą, remis z Lublinem i porażka z Głogowem były całkiem solidnym sprawdzianem przed nachodzącą kampanią w Ekstraklasie. Czas już na poważną walkę o ligowe punkty



Śląsk odbył aż sześć sparingów, z czego ostatnie trzy zakończyły się porażką. Kibice we Wrocławiu wciąż czekają, by ich klub wrócił na dobre tory, ale na to się nie zanosi. Mało kto kilka miesięcy temu wierzył, że Śląsk zagra w tym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale rzutem na taśmę udało się wywalczyć utrzymanie.

Bezpośrednie pojedynki między tymi zespołami zazwyczaj są bardzo wyrównane, ale ostatnimi czasy lepiej sobie w nich radzi Korona. Na ostatnie pięć spotkań, kielczanie wygrywali trzy razy, a do tego zanotowali jeden remis. Śląsk ostatni raz w Kielcach wygrał w roku 2016, więc bardzo dawno temu. W poniedziałkowy wieczór okazja do przerwania złej passy.



Kursy bukmacherskie Korona Kielce vs Śląsk Wrocław

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, gospodarze są nieznacznie bardziej faworyzowani przez analityków.



Bukmacher Wygrana Korony Remis Wygrana Śląska Betfan 2.47 3.30 2.86 Betcris 2.41 3.35 2.97 Betclic 2.45 3.45 3.00

Gdzie obstawiać Korona Kielce vs Śląsk Wrocław

Rozgrywki polskiej Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

Gdzie i o której oglądać mecz Korona Kielce vs Śląsk Wrocław

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na kanałach Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.