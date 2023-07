Media są zgodne, Marcel Sabitzer wkrótce zostanie ogłoszony piłkarzem Borussii Dortmund. Wicemistrz Niemiec zapłaci za zawodnika 19 milionów euro.

Jak donoszą media, Marcel Sabitzer dołączy do Borussii Dortmund. Wicemistrz Niemiec ma kupić Austriaka za 19 milionów euro. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano. Zawodnik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Manchesterze United, ale mimo dobrych występów w Czerwonych Diabłach, nie mógł liczyć na kluczową rolę w zespole Bayernu Monachium.

Marcel Sabitzer to Borussia Dortmund from Bayern, here we go! 🟡⚫️ #BVB

€19m package agreed, add-ons also included. Long term deal ready — to be signed later this week if all goes to plan.

Man United decided against his return weeks ago. BVB, on it as @Plettigoal called. pic.twitter.com/RgbgmVlqSe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023