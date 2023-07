Znamy rywali polskich klubów w III rundzie europejskich pucharów

Na poniedziałek zaplanowano losowanie III rundy eliminacji europejskich pucharów. Swoich rywali poznali Raków, Lech, Legia i Pogoń. Komu dopisało szczęście w losowaniu?

Najpierw trzeba wygrać

Poznanie rywali III rundy eliminacji europejskich pucharów na niewiele się zda, jak nie uda się do niej awansować. Raków Częstochowa zmierzy się z Karabachem, ale jeżeli odpadnie z eliminacji Ligi Mistrzów, to będzie grał w eliminacjach Ligi Europy. Takiego komfortu nie mają Lech, Legia i Pogoń. W przypadku tych trzech drużyn, przegrana w dwumeczu oznacza koniec przygody z europejskimi pucharami. Na szczęście są faworytami do awansu do III rundy. Legia zmierzy się z Ordabasy, Lech Poznań zagra z Kauno Zalgiris, a Pogoń zmierzy się z Linfield.

Z kim zmierzą się polskie drużyny w III rundzie eliminacji?

Raków Częstochowa – rywal w III rundzie eliminacji

Raków Częstochowa ma dwie ścieżki. Może pokonać Karabach i wówczas zmierzy się ze zwycięzcą pary Aris Limassol – BATE Borysów albo przegra i zagra w eliminacjach Ligi Europy. W losowaniu rywala Ligi Mistrzów Raków nie trafił najgorzej. Informowaliśmy już o potencjalnych rywalach Medalików. BATE nie jest już tak mocny jak przed kilkoma laty. Jeżeli Raków awansuje, to będzie gospodarzem pierwszego starcia. Rywalem w eliminacjach Ligi Europy będzie przegrany z pary HJK Helsinki (Finlandia)/Molde FK (Norwegia). Medaliki mogą więc mówić o sporym szczęściu. Na papierze będą faworytami zarówno podczas dwumeczu eliminacji Ligi Mistrzów jak i Ligi Europy.

Legia Warszawa – rywal w III rundzie eliminacji

Legia Warszawa w przypadku awansu trafi na zwycięzcę pary Austria Wiedeń (Austria)/Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina). Najprawdopodobniej Wojskowi zagrają z drużyną z Austrii i będzie to na pewno wyrównany dwumecz. Legioniści mogli mieć nieco więcej szczęścia podczas losowania.

Lech Poznań – rywal w III rundzie eliminacji

Rywalem Lecha w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie zwycięzca dwumeczu Auda Ķekava (Łotwa) / FC Spartak Trnava (Słowacja). Kolejorz jest zatem zdecydowanym faworytem zarówno w II jak i III rundzie.

Pogoń Szczecin – rywal w III rundzie eliminacji

Najgorzej trafiła Pogoń Szczecin i awans do IV rundy może być olbrzymim wyzwaniem. Portowcy zmierzą się ze zwycięzcą pary KAA Gent (Belgia)/MŠK Žilina (Słowacja). Belgowie będą zdecydowanym faworytem potencjalnego starcia z Portowcami. Kilka sezonów temu belgijska drużyna wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

Fot. Pressfocus