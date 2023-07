Rekordowa oferta Al Hilal za Kyliana Mbappe!

Al Hilal według dziennikarskich doniesień złożyło oficjalną ofertę za Kyliana Mbappe. Padł rekord, ponieważ klub z Arabii Saudyjskiej wyłożył na stół aż 300 milionów euro!

Wydaje się, że już tym razem Kylian Mbappe opuści PSG. Dobiega końca jedna z najgłośniejszych sag transferowych ostatnich lat. Al Hilal zaoferowało za Francuza rekordowe 300 milionów euro. Taką informację przekazał między innymi Fabrizio Romano. Gdyby transfer doszedł do skutku, byłby to bezapelacyjny rekord! Al Hilal nie podjął jednak rozmów z piłkarzem.

Do Al Hilal dołączyli tego lata Segej Milinković-Savić, Ruben Neves i Kalidou Koulibaly.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023