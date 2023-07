Raul Jimenez zostanie piłkarzem Fulham

Wiele wskazuje na to, że Fulham opuści Aleksandar Mitrović. Stołeczna drużyna z Anglii już teraz dokonuje transferu następcy Serba. Jak donosi Fabrizio Romano, Raul Jimenez zostanie nowym zawodnikiem ekipy Fulham.

W ostatnim czasie media podawały, że kilka saudyjski klubów pytało Fulham o Aleksandara Mitrovicia. Oficjalna ofertę transferową złożył Al-Hilal. Angielski zespół nie przyjął jednak propozycji Saudyjczyków, chcąc 52 milionów euro za piłkarza. Serb uważa, że kwota jaką domaga się Fulham za zawodnika jest zbyt wysoka i ma odstraszać potencjalnych nabywców. Mitrović obraził się na klub oraz ogłosł sowojemu najbliższemu otoczeniu, że więcej nie zagra dla zespołu z Premier League.

Manager Fulham, pytany na konferencji o sytuacje napastnika odpowiada – „Rozmawiałem z zarządem, żadnych informacji na temat Mitrovicia. Zawodnik trenuje,nie jest z kolegami z drużyny, nie zagra. Łatwo jest mi podjąć decyzję”. Marco Silva nie planuje grać Serbem w nadchodzącym sezonie. 28-latek najprawdopodobniej zostanie sprzedany.

Biali szybko biorą się do roboty i już znaleźli zastępstwo napastnika. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Fulham zostanie Raul Jimenez. Kwota transferu ma wynieść 5,5 milionów funtów. Meksykanin jest zawodnikiem o podobnym profilu do Mitrovicia.

Raúl Jiménez to Fulham, here we go! It’s all agreed between the two clubs, just waiting to exchange and sign all the documents this week ⚪️⚫️🇲🇽

Fee around £5.5m fixed, personal terms to be sealed on Monday then medical.

Exclusive story, confirmed. ✔️ pic.twitter.com/gnY67ZDRN3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023