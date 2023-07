Chelsea i Manchester City powalczą o perełkę Premier League

Manchester City oraz Chelsea ruszyli na zakupy. Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, na radarze klubów znalazł się utalentowany gracz Crystal Palace – Michael Olise.

Chelsea przyzwyczaiła nas do swojego projektu budowania zespołu wokół młodych zawodników. Manchester City jest już gotowym konceptem Pepa Guardioli, który co jakiś czas ulepsza elementy układanki. Obydwa zespoły szukają wzmocnienia na prawą flankę ataku. Riyad Mahrez z City, lada moment zostanie piłkarzem Al-Ahli. Londyńską drużynę prawdopodobnie opuści Hakim Ziyech.

Fabrizio Romano zakomunikował, że na celowniku klubów znalazł się Michael Olise. Piłkarz ma w kontrakcie wpisaną klauzule dzięki, której może odejść za 35 milionów funtów. Francuz jest piłkarzem, który gra na prawym skrzydle. Z powodzeniem może, również występować na pozycji ofensywnego pomocnika. Charakteryzuje się dobrym dryblingiem i przebojowością. Olise świetnie pokazał się w ostatnim sezonie Premier League. 21-latek dołączył do Crystal Palace w 2021 roku z Reading, którego jest wychowankiem. W ostatnich rozgrywkach był jednym z jaśniejszych punktów drużyny Orłów. Nie jest dziwne zatem, że skupił na sobie uwagę czołowych zespołów Premier League.

Jeżeli skrzydłowy zdecyduje się na opuszczenie Palace, przysporzy klubowi spory problem. Zespół opuściła największa gwiazda – Wilfried Zaha. Anglik podpisał kontrakt z Galatasaray.

Chelsea and Manchester City have both Michael Olise in their list. Understand there’s release clause into his contract — around £35m. 🚨🔵 #CFC #MCFC

Both clubs are waiting for clarity about his conditions as he picked up injury last month.

🎥 More: https://t.co/4fgTCvHpqD pic.twitter.com/A0Fr3VmL5g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023