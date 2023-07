Wygląda na to, że będziemy świadkami nowego rekordu transferowego. Jak informują media, PSG zaakceptowało ofertę Al Hilal za Kyliana Mbappe w wysokości 259 milionów funtów.

Mbappe może zostać najdroższym piłkarzem w historii

Kylian Mbappe został wystawiony na sprzedaż przez PSG. Media spekulowały, że Al Hilal zaoferowało mistrzowi Francji rekordową sumę za piłkarza. Z najnowszych informacji wynika, że Paris Saint-Germain zaakceptowało ofertę saudyjskiego klubu w wysokości 259 milionów funtów. Jeżeli transfer dojdzie do skutku, Mbappe zostanie najdroższym piłkarzem w historii futbolu. Status najdroższego piłkarza do tej pory dzierży Neymar, który w 2017 roku dołączył z Barcelony do PSG za 222 milionów euro.

BREAKING: PSG have accepted Al Hilal's £259m offer for Kylian Mbappe 🇸🇦✅ pic.twitter.com/i78jAwS1QP — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2023

Gdzie przejdzie Mbappe?

Francuz nieustannie łączony jest z wieloma topowymi klubami. Największym faworytem do sprowadzenia napastnika wydawał się Real Madryt. Zawodnik podobno był już po słowie z zespołem La Liga. Mbappe od dziecka marzy o grze dla ekipy Królewskich. Jeżeli piłkarz zdecyduję się na transfer do Saudi Pro League, znacznie przekreśli swoje szanse za triumf w lidze mistrzów, który jest celem 24-latka.

