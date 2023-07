Raków Częstochowa vs Qarabag – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.09 Raków Częstochowa vs Qarabag Wygrana Rakowa Częstochowa 1 Obstaw

Za nami 1. kolejka Ekstraklasy, a teraz czas na europejskie puchary, a w nim bardzo ciężki dwumecz naszego mistrza – Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam. Najważniejsze pytanie tygodnia wśród polskich kibiców brzmi: czy najlepsza polska drużyna wygra pierwsze spotkanie w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i poleci na rewanż do Azerbejdżanu z korzystnym wynikiem? Jeśli się marzy o fazie grupowej to pokonanie takiego przeciwnika jest obowiązkiem. Mecz zostanie rozegrany w środowy wieczór 26 lipca o godzinie 20:15 w Częstochowie. Zapraszam do mojej analizy tego spotkania!

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Raków Częstochowa vs Qarabag – typy bukmacherskie

Jeśli Raków będzie bał się takich przeciwników jak Karabach to po prostu w piłkarskiej elicie nie ma czego szukać. Po słabym meczu u siebie z Florą, gdzie wymęczyli 1:0 w rewanżu w Estonii zagrali zdecydowanie lepiej, popełnili znacznie mniej błędów, byli bardziej zdecydowani i w efekcie wygrali 3:0. Nawet w 1. kolejce Ekstraklasy zagrali bardzo dobrze i pewnie odprawili Jagiellonię 3:0. Oby tylko ten progres był widoczny w każdym kolejnym meczu, a drużyna z Częstochowy na własnym stadionie jest praktycznie nie do pokonania. W zeszłym sezonie, gdzie już wiedzieli, że zdobędą mistrzostwo w samej końcówce ulegli Lechowi 0:2 i to była jedyna ich porażka u siebie. Sam bilans bramkowy imponuje: 41 goli strzelonych i zaledwie 10 straconych był najlepszym w całej lidze. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że podopieczni Dawida Szwarga to najrówniej grający zespół na naszym podwórku w ostatnich latach, a europejskie puchary jak sami mówią, są dla nich w tym sezonie priorytetem.

Karabach dzieli i rządzi w lidze i to jest bardzo doświadczona drużyna na arenie międzynarodowej. W 1. rundzie pewnie pokonali Lincoln Red Imps na własnym stadionie 4:0, a w rewanżu już mieli spore problemy i dopiero w 94. minucie zdobyli zwycięską bramkę i wygrali 2:1. A nie oszukujmy się Lincoln to „tylko” mistrz Gibraltaru i pokazali, że Karabach na wyjazdach nie jest już taki mocny i pewny.

Raków jeśli nie wygra w Częstochowie to może zapomnieć o awansie, takie jest moje zdanie. To jest na tyle dojrzały i poukładany zespół, że powinien dać sobie radę. Wygrana Rakowa po kursie 2.09.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa vs Qarabag

Jeśli zajrzymy do historii pojedynków mistrza Azerbejdżanu przeciwko polskim klubom to niestety za dobrze to nie wygląda: daleko szukać nie trzeba, w zeszłym roku Lech u siebie faktycznie wygrał 1:0, ale w rewanżu zostali upokorzeni i rozbici aż 1:5. W 2020 roku Legia pod wodzą Czesława Michniewicza również nie miała nic do powiedzenia i w Warszawie przegrała 0:3. W 2013 roku Piast Gliwice też musiał uznać wyższość azerskiej drużyny. Teraz jest doskonały moment na przerwanie tej niekorzystnej historii, a aktualny mistrz Polski wydaje mi się, że jest jedynym zespołem, który może tego dokonać. W Rakowie udało się zatrzymać kluczowych zawodników oraz wzmocnić skład wyróżniającymi się zawodnikami z naszej ligi. Stale powiększa się także grono sponsorów, którzy gwarantują stabilny budżet i dalszy rozwój klubu. Do naszego mistrza trafił John Yeboah ze Śląska Wrocław, w którym pokładane są spore nadzieje.

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa vs Qarabag

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, gospodarze są nieznacznie bardziej faworyzowani przez analityków.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Qarabag Betfan 2.09 3.35 3.70 Betcris 2.05 3.12 3.41 Betclic 2.07 3.30 3.65

Gdzie obstawiać Raków Częstochowa vs Qarabag

Mecz 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Rakowem Częstochowa, a Qarabag możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Raków Częstochowa vs Qarabag

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy TVP Sport i Betclic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:15.