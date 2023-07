Dnipro-1 vs Panathinaikos – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.79 Dnipro-1 vs Panathinaikos Obie drużyny strzelą gola NIE Obstaw

Wtorek to czas na kolejne emocjonujące spotkania w eliminacjach do Ligi Mistrzów UEFA. Tym razem pod lupę bierzemy ekipy z Ukrainy i Grecji. Dnipro-1 są obecnie w kapitalnej dyspozycji i choć nie są faworytami tego dwumeczu, mogą sprawić niespodziankę. Panathinaikos to ekipa znana w całej piłkarskiej Europie i nikomu jej nie trzeba przedstawiać. Zapraszam do bukmacherskiej analizy dzisiejszego pojedynku, która ułatwi wam wybranie typu na to spotkanie.



Dnipro-1 vs Panathinaikos – typy bukmacherskie

Dnipro-1 w ostatnim czasie rozegrali sporo gier sparingowych, w których nie odnieśli ani jednej porażki, co pokazuje ich wysoką formę. Ostatni raz wyższość rywala musieli uznać pod koniec maja, gdy w ukraińskiej Premier League przegrali z Szachtarem. To właśnie z ekipą z Doniecka do samego końca walczyli o tytuł mistrzowski, jednak ta sztuka im się nie udała.

W podobnej sytuacji są goście dzisiejszego spotkania, bo oni również całkiem nieźle poradzili sobie w meczach towarzyskich, natomiast w ostatnim sezonie ligowym nie wygrali tytułu mistrzowskiego. W Grecji aktualnie rządzi i dzieli AEK Ateny i wydaje się, że Panathinaikos lata świetności na europejskich boiskach ma już dawno za sobą. Jednak to Grecy są faworytami tego dwumeczu.

Typujemy wyrównany i mocno defensywny mecz, w którym nie zobaczymy wielu trafień. Greckie ekipy charakteryzuje powolny styl i skupienie się na obronnej grze od pierwszej minuty. Dnipro-1 w meczach ligowych również nie traciło zbyt wiele goli. Myślę, że zobaczymy tu 0:0 lub maksymalnie jednego/dwa gole tej samej ekipy. Kurs @1.79 w ofercie legalnego bukmachera Betfan prezentuje się atrakcyjnie.

Zapowiedź meczu Dnipro-1 vs Panathinaikos

Czeka nas pojedynek dwóch drużyn z totalnie odmiennych piłkarskich światów. Na Ukrainie gra się w piłkę dość otwarcie, co przekłada się na sporą liczbę goli. Inaczej sytuacji wygląda w Grecji, gdzie pada mało bramek, a chyba wszyscy kibice tego sportu pamiętają tamtejszą reprezentację w roku 2004, gdzie udało im się zdobyć tytuł Mistrzostw Europy.

Ciężko ocenić aktualną siłę obu ekip tylko po meczach sparingowych. Jedni i drudzy poradzili sobie znakomicie w meczach między sezonami, więc zobaczymy, jak dużo z tego przełożą na mecze o punkty. Na pewno awans do tak prestiżowych rozgrywek jak Liga Mistrzów byłby dla ekip z Ukrainy i Grecji niebywałym osiągnięciem. Liczba drużyn startujących w eliminacjach jest tak duża, że ciężko się przez to przebić.

Dnipro-1 i Panathinaikos jeszcze nigdy nie miały okazji zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku. Starcie we wtorkowy wieczór będzie pierwszym w historii.

Kursy bukmacherskie Dnipro-1 vs Panathinaikos

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, goście są nieznacznie bardziej faworyzowani przez analityków.



Bukmacher Wygrana Dnipro-1 Remis Wygrana Panathinaikosu Betfan 3.60 3.25 2.15 Betcris 3.28 3.19 2.08 Betclic 3.60 3.25 2.15

Gdzie obstawiać Dnipro-1 vs Panathinaikos

Eliminacje do Ligi Mistrzów UEFA możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Dnipro-1 vs Panathinaikos

Transmisji na żywo z tego spotkania niestety nie zobaczymy w żadnej polskiej telewizji. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:00