Here we go – Chukwueze piłkarzem Milanu

Milan po przeciętnym sezonie szuka wzmocnień, aby ponownie liczyć się w walce o Scudetto. Rossoneri po sprzedaży Tonaliego dysponują sporą gotówką. Według Fabrizio Romano, klub zasili Chukwueze.

Samuel Chukwueze lada moment zostanie ogłoszony piłkarzem Milanu. Rossoneri zajęli dopiero czwarte miejsce w Serie A. Chcąc liczyć się w walce o Scudetto, muszą dokonać solidnych wzmocnień. Na początku okienka Sandro Tonali – gwiazda Milanu, odeszła do Newcastle, dlatego Rossoneri dysponują gotówką na transfery. Kolejny wzmocnieniem tej drużyny ma zostać Samuel Chukwueze. Jak donosi Fabrizio Romano, Milan zapłaci za zawodnika 20 milionów euro + 8 milionów w postaci bonusów. Jeszcze w tym tygodniu Nigeryjczyk podpisze pięcioletni kontrakt.

Samuel Chukwueze to AC Milan, here we go! Documents are being exchanged and checked between AC Milan and Villarreal 🚨🔴⚫️ #ACMilan

Chukwueze will sign the contract this week — valid until June 2028.

Fee around €20m plus €8m add ons.

Medical booked later this week. pic.twitter.com/oyAouFpB95

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023