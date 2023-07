Bayern znalazł kandydata na bramkarza

Bayern Monachium zaczął wykazywać poważne zainteresowanie nowym bramkarzem. David Raya może być wkrótce bohaterem sensacyjnego transferu. Bawarczycy mieliby zapłacić za Hiszpana 40 milionów euro.

Bayern Monachium w najbliższych dniach stawia sobie za cel znalezienie bramkarza. Manuel Neuer co prawda wciąż trzyma poziom, ale ma już 37 lat i częściej przytrafiają mu się kontuzje. Drugi bramkarz Bayernu – Yann Sommer jest jedną nogą w Interze. Mistrz Niemiec musiał więc zacząć poszukiwania nowego bramkarza. Jak donosi Fabrizio Romano, Bayern zainteresował się Davide Rayą. Brentford nie chce oddać tanio swojego golkipera. Klub z Premier League domaga się 40 milionów euro.

Understand Bayern have started talks to explore David Raya deal. He’s one of the options in the list as new GK 🚨🔴🇪🇸

Brentford always wanted around £40m fee for Raya, not an easy deal — Bayern are showing interest.

Sommer remains Inter priority as new GK; not Dibu Martínez. pic.twitter.com/UOyhlJwUYc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023