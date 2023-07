Srdjan Plavsić zostanie piłkarzem Rakowa Częstochowa

Mistrz Polski dokonuje kolejnego wzmocnienia w letnim oknie transferowym. Nowym zawodnikiem Rakowa zostanie piłkarz Slavi Pragi – Srdjan Plavsić.

Raków Częstochowa dokonuje solidnych transferów

Medaliki po awansie do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów liczą na zakwalifikowanie się do fazy grupowej Champions League. Następnym rywalem, z którym przyjdzie im się zmierzyć będzie Karabach. Raków, chcąc osiągnąć dobry wynik w europejskich pucharach oraz na polskim podwórku dokonał już 11 transferów. Byli to między innymi Adnan Kovacević z węgierskiego Ferencvaros , John Yeboah z Śląska Wrocław i Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk. Z informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka wynika, że kolejnym nabytkiem Medalików zostanie Srdjan Plavsić. 27-letni Serb dał się już poznać drużynie aktualnego mistrza polski.

W zeszył sezonie Plavsić zdobył asystę przeciwko Medalikom w meczu eliminacji do Ligi Europy. Zawodnik Slavi Pragi poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Baniku Ostravie. Dla czeskiego klubu wysąpił w 27 meczach, zdobył 5 bramek i zanotował 7 asyst. Był podstawowym zawodnikiem pierwszego składu. Początkowo Plavsić miał trafić do Rakowa na zasadzie wypożyczenia, jednak kluby dogadały się i skrzydłowy trafi do Ekstraklasy na stałe. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermakrt wycenia wartość piłkarza na 1.000.000 euro.

Jak spisze się Raków w meczach eliminacyjnych do Champions League?

Medaliki zbroją się przed nabierającym rozpędu nowym sezonem. Do zespołu dołączyło już 11 piłkarzy. Na transfery mistrz Polski przeznaczył 3 miliony euro. Udało się również dokonać darmowych wzmocnień jak chociażby dołączenie do drużyny Łukasza Zwolińskiego. Raków Częstochowa liczy na sukces w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Rywalem w II rundzie będzie pogromca Lecha Poznań z zeszłego roku, czyli Karabach.