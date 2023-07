Chelsea może opuścić Conor Gallagher

Wyprzedaż w Chelsea trwa w najlepsze. Tego lata klub opuściło już kilku istotnych piłkarzy. Jak informuje Fabrizio Romano, kolejnym zawodnikiem bliskim opuszczenia The Blues jest – Conor Gallagher, którym interesuje się West Ham United.

Wyprzedaż w Chelsea

W letnim oknie transferowym stołeczny klub opuściło czternastu piłkarzy. Chelsea na zawodnikach opuszczających zespół zarobiła 253.90 milionów euro. Najdrożej sprzedani zostali: Kai Havertz do Arsenalu za 75 milinów euro, Mason Mount do Manchesteru United za 64.20 milionów euro oraz Mateo Kovacić do Manchesteru City za 29,10 milionów euro. Jak donosi Fabrizio Romano kolejnym piłkarzem, który może opuścić Chelsea jest wychowanek klubu, Conor Gallagher. West Ham United złożył pierwszą ofertę The Blues w wysokości 40 milionów euro. Zarząd klubu po rozmowach z nowym managerem, Mauricio Pochettino zdecydował się odrzucić ofertę. Oczekują od Młotów co najmniej 50 milionów euro. West Hamowi bardzo zależy na ściągnięciu 23-letniego Anglika i powrócą z nową ofertą.

Chelsea have rejected West Ham first bid for Conor Gallagher around £40m with add-ons. 🚨🔵⛔️ After discussing internally and also with Mauricio Pochettino, Chelsea decided to reject. West Ham remain interested but #CFC want at least £50m to sell Conor. pic.twitter.com/CRLpg0CXDl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

Poprzedni sezon był bardzo udany dla Młotów. Klub może i zajął w Premier League dopiero 14. miejsce, ale triumfowali w Lidze Konferencji Europy. Był to pierwszy tytuł tego typu w historii West Hamu. Zwycięstwo w poprzedniej edycji Ligi Konferencji zagwarantowało udział w Lidze Europy w nadchodzącym sezonie. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa nie wzmocnił się jak do tej pory żadnym piłkarzem. Przyjście Gallaghera oznaczałoby zastąpienie Declana Ricea w linii pomocy, ponieważ tego lata Anglik opuścił West Ham. Rice przeszedł do Arsenalu za 116 milionów euro, co czyni go trzecim najdroższym zawodnikiem Premier League.