Gdzie oglądać mistrzostwa świata kobiet?

Przed rozpoczęciem najlepszych lig w Europie odbywają się mistrzostwa świata kobiet. Niestety Polska nie bierze udziału w tym turnieju. Gdzie oglądać mecze mundialu?

Gdzie oglądać MŚ kobiet?

Niestety najbardziej prestiżowe piłkarskie wydarzenie w kobiecym futbolu odbywa się bez udziału naszych reprezentantek. Polska nie zdołała zakwalifikować się do mundialu. Obecnie trwa faza grupowa, a więc kibice mogą śledzić dziennie kilka spotkań. Mistrzostwa odbywać się będą od 20 lipca do 20 sierpnia. Rozgrywane są w Australii i Nowej Zelandii. Faworytkami do końcowego triumfu są Amerykanki i Niemki.

Gdzie śledzić zmagania MŚ kobiet? Mundialowe mecze można oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Niedawno ogłosiła jednak, że zrezygnuje z wielu rynków, w tym między innymi z polskiego.

Terminarz MŚ kobiet

Mistrzostwa świata kobiet zahaczą o rozpoczęcie najpopularniejszych lig w Europie. Wszystkie ligi z TOP 5 ruszą w sierpniu, a do 20.08 panie będą grały o tytuł najlepszej reprezentacji na świecie. Oto jak prezentuje się terminarz i podział grup na MŚ kobiet.

Podział grup MŚ kobiet

Grupa A: Nowa Zelandia, Norwegia, Filipiny, Szwajcaria

Grupa B: Australia, Irlandia, Nigeria, Kanada

Grupa C: Hiszpania, Kostaryka, Zambia, Japonia

Grupa D: Anglia, Haiti, Dania, Chiny

Grupa E: USA, Wietnam, Holandia, Portugalia

Grupa F: Francja, Jamajka, Brazylia, Panama