Były piłkarz Manchesteru United zagra w Ekstraklasie

Sensacyjny transfer w Ekstraklasie. Jak informuje Jakub Seweryn, nowym zawodnikiem Ślaska Wrocław zostanie były piłkarz Manchesteru United – Cameron Borthwick-Jackson.

Cameron Borthwick-Jackson bliski dołączenia do Śląska

W letnim oknie transferowym kluby Ekstraklasy dokonały wielu ciekawych wzmocnień. Nie inaczej jest tym razem. Z informacji podanych przez Jakuba Seweryna, do Śląska Wrocław dołączy były obrońca Manchesteru United, Cameron Borthwick-Jackson. 26-latek jest wychowankiem Czerwonych Diabłów. Dla drużyny z Manchesteru rozegrał 14 meczów i zanotował asystę. Anglik zadebiutował w United gdy miał 18 lat w meczu przeciwko West Bromwich Albion. Łącznie na poziomie Premier League wystąpił w 10 spotkaniach. Po przygodzie na Old Trafford bronił barw takich drużyn jak Leeds United oraz Wolverhampton. Ostatnim klubem jakim reprezentował był Burton Albion. Obrońca lada moment przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z Śląskiem Wrocław jako wolny zawodnik, ponieważ od 1 lipca pozostaje bez klubu.

Potwierdzone. Cameron Borthwick-Jackson, były piłkarz Manchesteru United, przyleciał do Wrocławia na testy medyczne i podpisanie kontraktu ze @SlaskWroclawPl. @sportpl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) July 25, 2023

Obrońca pierwszym transferem Śląska Wrocław

Będzie to pierwszy zakup Śląska w letnim oknie transferowym. Wrocławską drużynę opuścił ich czołowy gracz – John Yeboah. Niemiec trafił do Rakowa Częstochowa za 1,5 miliona euro. W poprzednich rozgrywkach Ekstraklasy WKS do końca walczył o utrzymanie. Wzmocnienie linii defensywy jest rozsądnym rozwiązaniem.