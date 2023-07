Lech Poznań vs Kauno Zalgiris – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.80 Lech Poznań vs Kauno Zalgiris Powyżej 1.5 gola w 2. połowie TAK Obstaw

W czwartkowy wieczór na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Lech Poznań podejmie Kauno Zalgiris. Faworyt tego spotkania może być tylko jeden i są nim gospodarze. Wielokrotni Mistrzowie Polski chcą wykonać duży krok ku kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji i rozstrzygnąć dwumecz już w pierwszej odsłonie. Rywal nie należy do najsilniejszych i nie powinniśmy obawiać się tutaj niemiłej niespodzianki. Czy worek z bramkami otworzy się już w pierwszej połowie, czy dopiero po przerwie? Zapraszamy do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Lech Poznań vs Kauno Zalgiris – typy bukmacherskie

Patrząc po kursach bukmacherskich, śmiało można nazwać ten dwumecz pojedynkiem Dawida z Goliatem. Lech jest zdecydowanym faworytem tego starcia i przed własną publiką powinien wypracować już kilka bramek przewagi przed rewanżem. Polski zespół rok temu pokazał się kapitalnie w europejskich pucharach i na pewno w tym sezonie mają ochotę choć zbliżyć się ponownie do tego sukcesu.

Kauno Zalgiris to niezbyt wymagający przeciwnik, nawet biorąc pod uwagę fakt, że polskie drużyny często męczą się z niżej notowanymi rywalami. Litwini bardzo przeciętnie radzą sobie w swojej lidze, gdzie są już bez szans na dogonienie pozycji lidera. Jeśli nie lśnią na krajowym podwórku to ciężko oczekiwać, by cokolwiek zwojowali w Europie.

Mecz może rozkręcić się dopiero w drugiej połowie i możemy oczekiwać, że worek z bramkami w końcu się otworzy. Przez pierwsze 45 minut Lech może spróbować wyczuć swojego rywala, ale już po przerwie powinni zafundować przeciwnikom prawdziwą nawałnicę strzałów w ich polu karnym. Typujemy over 1.5 bramek w drugiej odsłonie meczu po kursie @1.80 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Lech Poznań vs Kauno Zalgiris

Pojedynek zapowiada się jednostronnie i zwycięsko powinni wyjść z niego Polacy. Zespoły z Litwy nie należą do przeciwników, którzy potrafią napsuć krwi i zazwyczaj dość szybko odpadają z eliminacji. Jeśli Lech chce szybko rozstrzygnąć sprawę dwumeczu, powinni już w pierwszym spotkaniu wygrać różnicą 3-4 goli.

Poznaniacy są na ten moment zmuszeni do gry na dwóch frontach, ponieważ zrobią wszystko, by odzyskać po roku tytuł Mistrza Polski. Nie zmienia to faktu, że europejskie puchary to również kapitalna przygoda i okazja do pokazania się szerzej. Do tego potrzebna jest szeroka i jakościowa ławka, ale przedsezonowe transfery Lecha im to umożliwiają w zupełności.

Lech Poznań i Kauno Zalgiris jeszcze nigdy nie mieli okazji zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku. Starcie w czwartkowy wieczór będzie pierwszym w historii.

Kursy bukmacherskie Lech Poznań vs Kauno Zalgiris

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to zespół z Poznania jest murowanym faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Lecha Remis Wygrana Kauno Betfan 1.11 7.80 24.50 Betcris 1.09 7.00 25.00 Betclic 1.11 8.85 28.00

Gdzie obstawiać Lech Poznań vs Kauno Zalgiris

Eliminacje do Ligi Konferencji możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Lech Poznań vs Kauno Zalgiris

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć w TVP Sport i aplikacji legalnego bukmachera Betlic. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:30