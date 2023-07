Oficjalnie: Isco został piłkarzem Realu Betis

Real Betis w letnim okienku transferowym w większości ściąga samych Hiszpanów. Klub wydał komunikat, w którym oficjalnie nowym zawodnikiem został był reprezentant La Furia Roja – Isco.

Isco w ekspresowym tempie dołączył do Realu Betis

Isco został bohaterem ekspresowego transferu. Od pojawienia się pierwszych pogłosek o możliwości dołączenia do Realu Betis, został jego piłkarzem w ciągu kilku chwil. Hiszpańska drużyna wzmocniła się jak do tej pory w większości zawodnikami z Półwyspu Iberyjskiego. Do klubu dołączyli między innymi: Hector Bellerein ze Sporingu Lizbona, Ayoze Perez z Leicester City, Marc Bartra z Trabzonsporu oraz Marc Roca z Leeds United.

Isco od grudnia pozostawał bezrobotny. Były gracz Realu Madryt, latem 2022 roku trafił do Sevilli. W ostatnim miesiącu zeszłego roku na skutek konfliktu z dyrektorem sportowym klubu, rozwiązał umowę z Sevilla. Niedługo później miał dołączyć do Unionu Berlin. Był już nawet na testach medycznych. Ostatecznie do transferu nie doszło z powodu wysokich wymagań finansowych 31-latka. Hiszpan podpisał kontrakt z klubem jako wolny zawodnik. Na transfer bardzo naciskał trener Realu Betis, Manuel Pellegrini.

Isco nie wykorzystał swojego potencjału

Hiszpański pomocnik latem 2013 roku trafił do Realu Madryt z Malagi za 30 milionów euro. W 31-latku pokładane był wielkie nadzieje. W ekipie Królewskich miał ogromną konkurencje w postaci Luki Modricia, Toniego Kroosa oraz Casemiro przez co nie przebił się do pierwszego składu. Z Realem zdobył następujące trofea: 5x Liga Mistrzów, 3x Mistrz La Liga, Puchar Hiszpanii, 4x Klubowe Mistrzostwa Świata, 3x Superpuchar UEFA oraz 3 razy wygrał Superpuchar Hiszpanii. Warto dodać, że był zawodnikiem drugiego wyboru.