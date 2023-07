Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.04 Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

1. kolejka Ekstraklasy naprawdę pozytywnie zaskoczyła wszystkich kibiców i przyniosła sporo emocji, składnych akcji, a także piękne gole. W żadnym meczu nie było bezbramkowego remisu co bardzo cieszy. Po europejskich pucharach w środku tygodnia piątek to znak, że rozpoczynamy zmagania na ligowym podwórku, a 2. kolejkę otworzy spotkanie dwóch beniaminków: 28 lipca Stadion Miejski w Gliwicach godzina 20:30 – w roli gospodarza zagra Ruch Chorzów, który podejmie zwycięzce Fortuna 1. ligi – ŁKS Łódź. W zeszłym sezonie pojedynki między tymi drużynami dostarczyły na sporo emocji. Czy tak będzie również tym razem? Przeanalizujemy ten mecz, zapraszam do lektury!

Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź – typy bukmacherskie

Na inauguracje obie ekipy zaliczyły falstart, ale nie ma co robić z tego wielkiej dramy, bo Ruch Chorzów przegrał w Lubinie 1:2, gdzie Zagłębie już w końcówce ubiegłego sezonu był w wysokiej formie, a zwycięska bramka padła po kapitalnym uderzeniu Kłudki w końcowej fazie. Natomiast ekipa z Łodzi przegrała 0:3 przy Łazienkowskiej z warszawską Legią, jednak wcale tak źle nie wypadli. Ja uważam, że obie drużyny z meczu na mecz będą się rozkręcać i nabierać pewności siebie. Determinacja na pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie będzie na pewno po obu stronach. Jedni i drudzy w 1. lidze przyzwyczaili swoich kibiców do regularnego strzelania bramek, ŁKS wraz z Wisłą Kraków zdobywali ich najwięcej. Warto także wspomnieć o ostatnim starciu bezpośrednim, gdzie właśnie w Gliwicach padł remis 3:3 i zobaczyliśmy 6 goli przy frekwencji prawie 10- tysięcznej kibiców. Ruch na tym obiekcie czuje się naprawdę dobrze, w zeszłym sezonie polegli na nim tylko dwukrotnie, a drużyna z Łodzi podrażniona wysoką porażką w Warszawie.

Ciężko wskazać faworyta, bo oba kluby znajdują się w danym momencie na podobnym poziomie piłkarskim, ale chęć wygrania pierwszego spotkania w Ekstraklasie, dobra jakość w ofensywie oraz ostatni pojedynek bezpośredni pokazują, że warto postawić: obie drużyny strzelą gola po kursie 2.04.

Zapowiedź meczu Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź

Chorzowianie mocno przemeblowali swój skład na ten sezon, odszedł między innymi Łukasz Janoszka, który jest ikoną tego klubu: trzy medale mistrzostw Polski, rozegrał dla „Niebieskich” ponad 320 spotkań i zdobył w nich 56 bramek. Ale jest też powrót Filipa Starzyńskiego po dziewięciu latach z Zagłębia Lubin. Jak wspominałem jakiś czas temu, strategia drużyny z Chorzowa opiera się na szkoleniu i ściąganiu tylko polskich zawodników, w klubie znajduje się tylko jeden obcokrajowiec. Jak powiedział wiceprezes beniaminka ich zadaniem nie jest tylko utrzymanie się w Ekstraklasie, ale chcieliby także trochę „namieszać”.

ŁKS pod wodzą Kazimierza Moskala zrobiło milowy krok do przodu i przede wszystkim zaliczyli awans do elity. Jednak zdają sobie sprawę, że muszą nieco poprawić grę w spotkaniach wyjazdowych, bo samym punktowaniem na własnym stadionie na pewno nie zdołają się utrzymać.

Kursy bukmacherskie Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to zespół z Chorzowa jest minimalnym faworytem tego spotkania. Najwyższy kurs na zwycięstwo Ruchu proponuje Betcris – 2.42.



Bukmacher Wygrana Ruchu Remis Wygrana ŁKS Betfan 2.35 3.25 3.05 Betcris 2.42 3.09 3.20 Betclic 2.40 3.20 3.10

Gdzie obstawiać Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź

Mecze 2. kolejki Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Ruch Chorzów vs ŁKS Łódź

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:30.